Aunado a esto, indicó que regresar a México fue sumamente complicado, pues no lograba encontrar un vuelo disponible, pero que, afortunadamente, pudo conseguir una forma para llegar.

“Fueron las horas más complicadas, duras y difíciles de mi vida. Yo lo único que le pedía a mis hermanos era que me esperaran, que no hicieran nada sin que yo llegara porque no sabía cuando iba a llegar”, manifestó.

Tras cremar a su padre, contó lo duro que fue continuar con sus compromisos luego de este suceso, por lo que le pidió a su equipo que no le hablaran de su padre para no quebrarse, pues incluso pensó que, si se lo recordaban, no podría continuar con su carrera.

“Quien me levantó fue Cynthia, fue la que me dijo ‘tu papá no estaría contento si no lo haces’ y no podía porque yo nunca, en mi vida, había perdido las ganas de cantar”, dijo.

Finalmente, admitió que buscó ayuda de una tanatóloga para que le ayudara a sobrellevar la pérdida de su papá, recalcando que sus hermanos también han sido un gran apoyo para continuar.