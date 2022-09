Carlos Bonavides ruega por trabajo tras fingir infarto en programa en vivo

Luego de que el famoso actor Carlos Bonavides hiciera una broma de mal gusto en un programa en vivo, donde simuló haber tenido un infarto tras recibir una ligera descarga de electricidad, pidió disculpas a los televidentes y a todas las personas a las que preocupó.

En una entrevista reciente, Carlos Bonavides aseguró que no solo los conductores del programa se preocuparon por él, sino también algunos amigos y familiares se angustiaron al ver la transmisión en vivo, pues inclusive su esposa marcó al programa para externar su preocupación.

»Como yo estuve en las luchas libres se caer, entonces yo me aventé. Pido mil disculpas a todas las personas, porque efectivamente con eso no se juega. A mí de repente se me ocurrió para asustarlos a ellos, pero nunca pensé en la trascendencia y en la grosería que cometí», dijo.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que el actor de 81 años también aseguró que lo que hizo en el programa fue tan solo una demostración para que los ejecutivos de las grandes televisoras vieran que pese a su edad, él tiene talento y puede seguir ejerciendo la actuación.

Así mismo, el famoso Bonavides aclaró que acepta las críticas que han surgido en su contra tras la broma aunque le sorprende, pues asegura que todo se aclaró en el momento y nunca pensó que fuera a tener tanta difusión el programa. »Como es de sabios admitir los errores, yo creo que cometí un gravísimo error. Mi intención era seguir el juego».

Recordemos que uno de los motivos por los que la broma preocupó a tantos, fue debido a que a finales de julio el actor tuvo que ser hospitalizado por una deshidratación causada por una bacteria. Previo a ello, en el 2018 Carlos Bonavides tuvo que someterse a una extirpación de riñón por un tumor cancerígeno.