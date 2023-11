Arnold Schwarzenegger descarta postularse para ser canciller

El actor y excampeón de culturismo de 76 años fue gobernador de California de 2003 a 2011, y aunque le hubiera encantado tener la oportunidad de convertirse en presidente de Estados Unidos, esto no es posible por ser de Austria.

La leyenda de “Terminator” todavía tiene un pie en la política, pero no tiene planes de regresar a casa y postularse para Canciller.

Hablando en “The Howard Stern Show”, dijo: “Hago mis cosas, hago mis libros, trato de mejorar la vida de la gente. Me gusta mejorar la situación ambiental, hacer que la gente se una (demócratas y republicanos) y luchar contra la contaminación”.

Continuó: “Mucha gente se me acerca y me dice: ‘Oh, me gustaría que pudieras ser nuestro presidente’ o algo así. Entonces, por supuesto, piensas en ello”.

“Hay tanta gente en Estados Unidos que necesita ayuda, así que creo que todos deberíamos concentrarnos en eso… y no sólo pensar en nosotros mismos”.

CON DE VITO

Mientras tanto, Danny DeVito reveló recientemente que él y su coprotagonista de ‘Twins’, Arnie, tienen un “pequeño proyecto” en trámite.

El actor de ‘Matilda’, de 78 años, y la leyenda de la acción retrataron a hermanos gemelos separados al nacer en la comedia de 1988, y aunque ya no se dice que haya una secuela en las cartas, DeVito está ansioso por volver a trabajar con su amigo en su proyecto secreto.

Schwarzenegger no pudo comprometerse con ‘Gemelos 2’ porque se convirtió en gobernador de California.

DeVito bromeó en una entrevista con GQ: “Nos perdimos ‘Twins 2’ porque se convirtió en gobernador, lo cual debería haber hecho ‘Twins 2’ en lugar de convertirse en gobernador.

“Ahora tenemos una pequeña cosa en marcha, un pequeño proyecto del que hemos estado hablando”.

DeVito insistió en que el nuevo proyecto es diferente a ‘Twins’.

Dijo: “No, son sólo dos amigos, dos chicos, porque nos lo pasamos bien juntos. Nos complementamos de muchas maneras. Soy mucho más fuerte que él”.