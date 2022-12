Alma Cero recuerda su relación y divorcio con Edwin Luna: «Es un psicópata»

Edwin Luna y Alma Cero tuvieron hace ya algunos años, incluso llegaron al altar en el 2017 y tan solo unos meses después la relación terminó en medio de diversos rumores. Aunque en ese entonces la pareja no salió a aclarar nada, recientemente la actriz reveló el ‘infierno’ que vivió a lado el cantante de regional mexicano.

La relación entre Edwin Luna y Alma Cero comenzó en el 2014, cuando se conocieron en el programa Sabadazo, donde ella era conductora mientras que él acudió como invitado con la banda “La Trakalosa de Monterrey”.

Su relación primero comenzó como una bonita amistad y con el paso del tiempo se enamoraron y tras varios años de relación decidieron irse a vivir a Guatemala, no sin casarse en una boda casi secreta a la cual solo acudieron sus allegados más cercanos.

Lamentablemente, tras tres meses en los que vivieron en pareja, el cantante le pidió el divorcio a la también actriz y por primera vez, en entrevista con Matilde Obregón, la famosa recordó cómo es que fue la terrible experiencia que vivió junto Luna.

De acuerdo a lo que contó Alma Cero, el día que Luna le pidió el divorcio, se apuntó con un arma de fuego a la cabeza y le pidió que se fuera, por lo cual ella no entendía nada y además tuvo mucho miedo.

“Yo no entendía nada, teníamos una salita de cine abajo, y yo no entendía nada, estaba completamente sacada de onda. Teníamos dos meses y medio de haber firmado nuestro matrimonio, no entendía”.

“Y como yo le dije: ‘No entiendo nada, no entiendo nada’, me desesperé y me salí de mí, hace esto en el asiento [metió la mano debajo] del cine que teníamos, saca una pistola y se la pone así [apuntando a la cabeza] y me dice: ‘¡Ya!’, y yo dije: ‘Me voy’”, recordó Alma Cero.

La actriz en ese entonces le agradeció por el tiempo en el que tenían su relación e incluso le pidió ayuda para que le ayudara a llevar todas sus cosas a México, pues en ese entonces vivían en Guatemala.

“Fue una relación narcisista y cuando lo hablé con la psicóloga me dice: ‘No no, él no es un narcisista integrado, él es un psicópata’”, reveló la famosa.