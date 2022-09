Luego de la ruptura que Esmeralda Pimentel tuvo con Osvaldo Benavides , se empezó a escuchar el rumor sobre la posibilidad de que esta haya ocurrido debido a que ella estaba interesada en probar nuevas oportunidades con mujeres, declarando que la actriz es bisexual.

Sin embargo, tiempo después reveló que lo que se decía era falso o verdadero, sin querer dar detalles sobre lo que ocurrió con uno de los ex novios más conocidos en el mundo del espectáculo que ha tenido.

La pareja era el símbolo de perfección en una relación, hasta que empezaron a tener fuertes complicaciones que los llevó a separarse definitivamente en el año 2019.

En la actualidad es una persona bastante madura, que se conoce a la perfección; sin embargo, para llegar al lugar en donde se encuentra ahora tuvo que atravesar un largo camino en diferentes aspectos de su vida; entre ellas, el amor.

La actriz ha hablado en muchas ocasiones sobre el pasado que ha tenido con el tema de su sexualidad, y aunque reconoce que en algún momento de su vida, quiso experimentar con las mujeres; sin embargo aseguró que solo se trató de una etapa.

El Festival Forum es un festival de cine que se realiza y tiene como temática mostrar la diversidad sexual. Esmeralda apoyó mucho al mismo, por lo que empezó a ser cuestionada por esto.

Fue ahí que reveló que cuando era más joven, tuvo la necesidad de experimentar, y lo compartió desde lo más profundo de su corazón, lo que de inmediato causó mucha polémica.

Esto lo usó para confirmar que su sexualidad no es algo de lo que otros se deban preocupar, pero que, de igual manera, no buscó el amor con una mujer al terminar la relación con Osvaldo.

La actriz de ‘De Que Te quiero, Te Quiero’, confesó que a pesar de todas las cosas que se han llegado a decir sobre sus preferencias, no es algo a lo que le dé importancia en su vida diaria, y mucho menos las personas cercanas a ella.

“Mi familia me conoce perfecto. Mi familia, mis amigos, las personas que me aman, las personas que están conmigo. Yo soy una persona muy libre, y que siempre he sido muy honesta con la prensa, muy sincera, así que he decidido abrir mi corazón. A mí no me gustan las etiquetas”, expresó pidiendo que no juzguen a las personas por sus preferencias sexuales.