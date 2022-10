Victoria Ruffo reacciona a la posibilidad de contar su historia con Eugenio Derbez

Victoria Ruffo se sinceró sobre la posibilidad de llevar a la pantalla chica la historia de su vida, luego de acudir como invitada a la alfombra azul de la presentación de la bioserie de Miguel Bosé.

A pesar de que en algunas ocasiones ha protagonizado distintos titulares por la polémica relación que sostuvo con Eugenio Derbez, la actriz aseguró que su existencia no sería atractiva para el ojo público.

“No, para nada, no, no, no. Yo no creo que sea interesante, es bastante tranquila, bastante normal, son muchos años de trabajo, eso sí, pero… No, yo creo que mi vida privada, es privada, para mí”, dijo Ruffo a la prensa.

Ante la pregunta sobre si no tiene un lado oscuro que contar, la madre de José Eduardo Derbez respondió con una gran sonrisa: “Sí… no sé… sí hay muchas cosas (que no conocen)”.

Sin embargo, el nombre del padre de su hijo no podía dejar de salir a luz, y al escuchar si esa parte de su vida no sería interesante contarla, Victoria replicó: “No, ese es muy light, la verdad sí”.

Por otra parte, la protagonista de telenovelas como “La Madrastra”, confesó su felicidad de poder asistir a un evento de Miguel Bosé, pues asegura ser una de sus fanáticas más incondicionales.

“Fíjate que lo conocí hace muchos años, me encantan sus canciones, me encanta él, como baila, como canta, desde Linda, ahora sí que venía escuchando todo mi repertorio, Linda, Nena, Aire, Sevilla, Don diablo”, explicó.

Finalmente, Victoria Ruffo contó alguna de las anécdotas que tiene con la música de Bosé.

“Nosotros en la casa bailábamos la de Amante bandido y nos poníamos a bailar mi hermana Marcela, Gaby, un amiguísimo de nosotros, Gatica, y yo, y hacíamos todo el rollo del Amante Bandido. Me recordó una época hermosa en mi vida de mucha amistad, de mucho cotorreo, de mucha bohemia, de muchos amigos”, concluyó.