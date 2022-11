Lucía Méndez suplica a hijos de Andrés García que busquen al actor

En las últimas semanas la salud de Andrés García ha preocupado a su entorno más cercano y diversas personalidades del medio del espectáculo; sin embargo, las recientes declaraciones de Margarita Portillo, esposa del primer actor sobre el abuso de sustancias ilícitas del artista, ha provocado distintas reacciones entre los familiares y colegas del intérprete.

Ante las recientes declaraciones de Leonardo García en las que señala a la esposa de su padre de no dejarlo verlo y ocultarle información sobre su salud, es Lucía Méndez quien no dudó en enviarle un mensaje a don Andrés y su hijo.

“Solamente decirle que Dios está con él y que estamos haciendo mucha oración, muchísima oración porque él esté bien”, dijo en primera instancia Méndez ante las preguntas de los reporteros sobre el tema durante un evento celebrado en la Ciudad de México.

Al respecto de la noticia sobre que el abuso de cocaína llevó a don Andrés a recaer en su salud, Lucía manifestó: “Realmente yo no voy a juzgarlo, haya hecho lo que haya hecho en este momento de su vida tan difícil, creo que yo no tengo ninguna autoridad para juzgar a Andrés”.

Sin embargo, la cantante y actriz aprovechó el momento para enviar un mensaje a los hijos del protagonista de la cinta ‘Pedro Navajas’.

“De alguna manera no entiendo qué pasa con sus hijos sinceramente, yo creo que sí hubo problemas muy graves, problemas muy difíciles por los cuales está, no solo, está con Margarita, pero podría estar con sus hijos, podrían estar con él cuidándolo, viendo qué onda”, manifestó.

Acto seguido, Lucía suplicó: “Que por favor lo cuiden, que por favor, por piedad, por perdón, por ser su padre, así haya hecho lo que haya hecho, es su padre, y eso después se pueden arrepentir”.

Finalmente, Méndez se pronunció al respecto del comunicado que envió Leonardo para señalar a Margarita por presuntos malos cuidados y dijo: “Creo que es algo muy grave que no puedo dar una opinión, no me consta, sé que él está muy enfermo, yo lo adoro, yo nunca la he tratado, pero la conozco, sé quién es”.