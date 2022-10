Kate del Castillo defiende postura de no querer ser madre

Kate del Castillo es una de las famosas que ha hecho público su deseo de no ser madre; pues tiene otras prioridades en su vida como su trabajo y es una decisión que si bien ha causado polémica, se debería de respetar. Recientemente, la famosa volvió a defender su postura de no querer ser madre.

La actriz de “La Reina del Sur”, hace algunos años aseguró que ser madre o formar una familia, no es algo que esté en sus planes, pues nunca lo ha deseado y también por la mala relación que tuvo con sus parejas.

“Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado lo habría hecho y punto. Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas”, confesó.

Ahora, recientemente en el podcast de Chiquis Rivera volvió a hablar sobre el tema, pues la hija de Jenni Rivera comentó que está sintiendo “La presión” de convertirse en madre. Sobre todo por la edad, pues en la actualidad tiene 37 años y poco a poco se va acercando a la edad en que embarazarse, se convierte en algo riesgoso para ella.

Debido a esto, Chiquis confesó que esto la hace sentir un tanto egoísta, algo con lo cual Kate del Castillo no estuvo de acuerdo, pues expresó es una decisión personal que refleja el amor que se tienen a sí misma.

“Egoísta no está en mi vocabulario. Está en una connotación negativa porque así es la sociedad, pero a mí me parece que es lo más hermoso que hay: amarnos primero a nosotros y luego proveer a los demás”, aseguró Kate.

La hija de Eric del Castillo mencionó que al ser una actriz y figura pública e esperaban muchas cosas de ella, por lo cual cuestionan sus decisiones, aunque aseveró ella no tiene que dar explicaciones sobre estas.

“No nada más somos un cuerpo reproductivo, no somos solo ovarios, vagina y trompas de Falopio. Nosotras somos más que eso”, destacó la famosa.