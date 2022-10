Julieta Venegas: “La gente no se cree que yo le escribiera” a Bad Bunny

Julieta Venegas se sinceró sobre su colaboración con Bad Bunny tras siete años de ausencia en el medio artístico y apostar por la independencia musical.

Debido a la impresión que provocó entre sus seguidores la canción que lanzó junto al cantante de reguetón, la artista confesó que además también le escribe mensajes a Rosalía.

Durante la entrevista que concedió al medio El País, Julieta contó cómo surgió la oportunidad de trabajar junto a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del puertorriqueño.

“En mitad de la pandemia. Estaba encerrada en casa en pantuflas cuando Tainy, el productor, me dijo que quería que escribiera una respuesta a un tema que cantaba Benito. Yo amo a Bad Bunny y le dije que me lo mandara rápidamente. Fue una fantasía”, explicó Venegas.

Debido a que Benito es un artista que provoca gran euforia entre los adolescentes, al cuestionarla sobre la reacción de su hija de 12 años al conocer este trabajo, la intérprete reveló que tanto la joven como personas cercanas a ella no creen que haya escrito una letra tan atrevida.

“[Mi hija] Me dijo: “¿Le has dicho a Benito ‘sin miedo papito, ven y dame más’?”. “¡Claro!”, respondí. “Si él me canta ‘lo siento bebé’, ¿qué voy a decir?”. Hay amigos que no creen que yo haya escrito eso”, contó con una sonrisa.

Al respecto de sus referentes en el ambiente musical, Julieta confesó: “Marisa Monte me inspira, y también jóvenes como Rosalía. Es excepcional, una diosa. El otro día no me encontraba bien antes de salir a cantar y pensé: “Que diosita Rosalía me cuide”. A veces le escribo por Instagram en plan: “Te amoooooooo”.

Finalmente, al hablar de la figura de la mujer en el ambiente artístico, Venegas agradeció que se haya modificado para bien este aspecto a diferencia de hace 25 años, cuando inició en la música.

“Por suerte sí. Ya no hay nadie en la puerta diciendo quién entra y quién no. Y las mujeres compositoras han crecido un montón. Además, ellas eligen cómo se quieren mostrar. Aún hay críticas porque algunas sean muy sexys, pero está genial que se muestren como quieran si son ellas quienes lo deciden y no alguien por detrás. Lo sexy y el feminismo no están peleados”, manifestó.