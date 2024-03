Hija lo alejó de la soledad y tristeza

[ssba]

A casi seis meses de convertirse en padre, Christian Nodal confesó lo feliz que se siente con la llegada de la pequeña Inti, fruto de su relación con la rapera argentina Cazzu.

Tras ser considerado uno de los exponentes más importantes del regional mexicano, el intérprete de No te contaron mal, aseguró que su debut como papá, le cambió su perspectiva de la vida.

“Es como un sentimiento bastante precioso, no puedo describir lo que se siente despertarme, dormir con ella, hace poco terminé un show en San Diego, y me acuerdo bajar del escenario (…) de las veces que yo bajaba solo y que me sentía triste o con complicaciones, y bajarme así con la carriolita y ver a la bebé ahí, sentí que la vida estaba en un 360, el paquete precioso y completo, todo bonito”, externó Nodal con gran emoción.

En este sentido, el oriundo de Caborca, Sonora, manifestó que la pequeña lo ha hecho valorar la relación que mantiene con su familia, en especial con sus padres.

“Creo que te da una energía, te da la motivación, te da la fuerza, estoy muy feliz al respecto, en verdad me cambió la vida, y no se aprende a ser hijo hasta que se es padre, eso también me ayudó en los vínculos, y en ser más responsable, ser más consciente de cosas”, subrayó.

TODO LO QUE SOÑÓ SE HA CUMPLIDO

Finalmente, el cantante de 25 años, reveló que la paternidad y su éxito musical lo han hecho sentir que ya cumplió sus más grandes anhelos en la vida.

“Todo lo que soñé ya lo cumplí, te mentiría si yo te digo ‘ay, yo aspiraba a hacer esto’, claro, me faltan, quiero hacer películas, quiero hacer una serie, tengo mis metas por ahí, pero específicamente con la música, todo lo que quería que pasara, ya pasó, entonces estoy disfrutando lo que sea que venga, no estoy preocupado”, aseveró.