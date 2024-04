Fue víctima de abusos sexuales

La actriz y violinista mexicana Olga Breeskin confesó que ha sido víctima de abuso en distintas ocasiones durante su vida, pues además de un familiar, un productor, así como un promotor, la violentaron a lo largo de su carrera.

Durante el anuncio de su regreso a México con la obra Aventurera, donde interpretará el papel que encarnó la fallecida Carmen Salinas, la violinista habló de uno de los temas que aborda el proyecto, como es la prostitución, y recordó la violencia sexual que ha sufrido.

“En esa época no se usaba denunciar a los violadores porque eran parientes, eran familia, mi papá medía dos metros de altura, era luchador, entonces no me imaginaba, decirle a mi papá, que mi familiar me había intentado violar porque me arrancó la ropa, porque no quería ver a mi papá en la cárcel nuevamente, y por eso callé, como muchas callan”, explicó Breeskin en entrevista para el programa Ventaneando.

Posteriormente, Olga narró que en el ámbito profesional también fue víctima de un productor que la agredió sexualmente, aunque no quiso revelar su identidad.

“Cuando me violó también era una chamaca de 17 años sin dinero ni nada qué dar, que ¿quién le iba a creer a una jovencita que trabajaba en un restaurante, que ese empresario poderoso y pesudo, me había violado de manera tan bestial?… Murió el año pasado”, destacó.

PROMOTOR LA TENÍA AMENAZADA

Finalmente, la vedette pidió no juzgar duramente a las mujeres que padecen una situación similar, pues cuando ya era adulta, nuevamente fue violentada por su promotor.

“Me promovía con gente acaudalada de Las Vegas, y no era ‘sí quieres’, era ‘vas a ir’, y quién iba a decir que, en la última etapa de mi vida, que yo llegué a los 40 años a Las Vegas, oye a los 40 si no aprendiste, ya no aprendiste nunca, pues fíjate que no aprendí y caí en garras de ese hombre, y me vendía al mejor postor. Me dijo que el día que lo denunciara, me diera por muerta”, remató.