Christian Nodal revela cómo le ha cambiado la vida tras convertirse en papá

[ssba]

Christian Nodal se ha convertido en uno de los exponentes mexicanos que más está dando que hablar en la industria musical de los últimos años. Sin embargo, el año pasado su vida dio un giro radical luego de que se convirtiera en papá junto a Cazzu.

Christian Nodal comparte nuevos detalles de su vida como papá de Inti

Después de que el pasado 14 de septiembre los cantantes dieran la bienvenida a su primogénita, Nodal y Cazzu han sido un poco herméticos sobre su paternidad, pues fue hasta el Día de San Valentín cuando la pareja por fin decidió enseñar la cara de la pequeña.

Las fotografías de la bebé cautivaron al mundo entero, sobre todo por el gran parecido que Inti guarda con el exponente de regional mexicano, quien en escasas ocasiones ha confesado cómo le ha cambiado la vida tras su reciente paternidad.

“Mi hija es una rockstar. A ella le encanta viajar y se porta súper bien”, confesó Nodal durante la entrevista que dio a LOS40 cuando fue cuestionado sobre si la llegada de su hija ha modificado sus planes de trabajo.

Christian Nodal revela cómo le ha cambiado la vida tras convertirse en papá

Al ser interrogado sobre si después de debutar como papá le surgió el interés por componer otro tipo de canciones, Christian explicó:

“Creo que me he inspirado más como ser humano que como artista. Claro que le haré canciones de cuna y de todo tipo, pero hasta que ella no tenga una edad donde me enseñe música, creo que ahí me va a inspirar a hacer música que a ella le guste, ahorita está muy bebé”.

Finalmente, el intérprete de temas como Botella tras botella y Ya no somos ni seremos reconoció que la pequeña que cumplió 5 meses el pasado 14 de febrero le ha transformado la vida para bien.

“Sí ha cambiado muchas cosas, también la madurez, el ser más responsable, y por ahí [detalles] que van como artista”, dijo al respecto.