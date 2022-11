Anahí cuenta cómo fue su experiencia grabando dueto con Juan Gabriel

El dueto de Anahí con Juan Gabriel en la canción Déjame vivir, que forma parte del disco póstumo del cantante Los Dúo 3, próximo a estrenarse, generó muchas reacciones entre los fans de ambos artistas.

Para hablar de esta experiencia al lado del Divo de Juárez, la también integrante de RBD le concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante.

“Esta canción para mí tiene un significado muy grande en mi corazón, porque fue una canción que grabamos muy pocos días antes de que Juan Gabriel partiera de este mundo terrenal”, recordó Anahí.

La cantante agregó: “Gracias a Dios tuve la gran oportunidad de lograr grabarla con él, entonces imagínate la carga emocional que esto tiene”.

Luego, Anahí confesó que pensó que el tema “no iba a salir nunca porque pasaron 5 años, casi 6, y de pronto tengo la noticia que ya va a salir”.

Al saber esto, a la famosa la invadió la emoción. Asimismo, al momento de grabar el video oficial del tema, “de repente se me salían las lágrimas porque voltear a la pantalla y verlo era una cosa muy fuerte”.

“Estoy contenta y orgullosa por haber podido estar con él, recibir su dirección vocal, hacer esta canción. Es algo que me llena el alma. (…) Me siento tan privilegiada de haberlo podido conocer, de haber podido estar cerca de él, que me dieran tantos consejos tan lindos que nunca se me van a olvidar, cosas hermosas”.

Entonces, la integrante de RBD reveló algo que le dijo el llamado Divo de Juárez: “Tienes una fuerza muy grande, tienes que cantar cosas fuertes como tú”.

Asimismo, Anahí resaltó el honor de cantar esta canción: “La original es con nuestra hermosa Rocío Dúrcal, a quien todos llevamos en el corazón y el pensamiento, entonces hacer esta nueva versión es un verdadero honor”.

Por último, la famosa confesó que al momento de grabar Déjame vivir ya estaba embarazada de su primer bebé: “Entonces cuando llegamos a Los Ángeles, él fue de las primeras personas a las que les dije mi secreto porque apenas tenía un mes de embarazo”.

“Espero que esté orgulloso del trabajo que hicimos con esta canción que él me dio la oportunidad de cantar”, concluyó.