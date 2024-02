Altair Jarabo comparte los beneficios de estar casada con un hombre mayor

Altair Jarabo y su esposo, el empresario francés Frédéric García, llevan dos años de casados, la pareja celebró su boda el 14 de agosto de 2021 en el castillo Château de Vallery, ubicado en París, Francia.

Aunque al inicio la pareja recibió críticas por la diferencia de edades, pues la actriz tiene 37 y su esposo 55, con el paso del tiempo han demostrado que eso no les importa ni mucho menos les afecta.

Altair Jarabo encuentra muchas ventajas al estar casada con un hombre mayor que ella

Incluso, la actriz considera que eso le da ventajas. “¡Ay! Muchísimas (ventajas). Fred es un tipazo, es un caballero, es un hombre increíblemente inteligente, seguro de sí mismo”, compartió Altair Jarabo en entrevista con el programa Despierta América.

La intérprerte resaltó que su esposo es muy atento: “ Me cuida mucho, me quiere mucho, todo lo que me dedica es cariñoso, es lindo y, en reciprocidad, pues tiene de mí lo mismo. Me siento muy contenta, estoy felizmente casada”, declaró.

Aunque confesó que nunca pensó que podría encontrar una pareja que la comprendiera por su ritmo de vida como actriz, aprovechó para agradecerle a Frédéric que la siga en sus proyectos.

“Había cosas que no me imaginé que iban a ocurrir, por ejemplo, veía muy difícil que alguien se pudiera adaptar a mi ritmo de vida, a mi tiempo y él que pueda y quiera adaptarse a mí se lo agradezco muchísimo, yo no pensaba que eso fuera posible, la verdad”.

El consejo de Altair Jarabo para encontrar un buen amor

Altair Jarabo está felizmente casado desde hace dos años y es por eso que le envió un consejo a las mujeres para encontrar el amor.

“Que no se conformen con menos, que una mirada amorosa, que palabras lindas, que todo lo que alguien te dirija sea lindo, bondadoso”.

Además, la actriz compartió lo que considera es el gran error de las mujeres al momento de buscar el amor.

“El error a veces es impacientarse y conformarte con menos, por el hecho de estar acompañadas, no, no, no. Mujeres, en el mundo de hoy (es necesario) estar bien solas, (tomarse) un tiempo si es necesario, va a llegar quien tenga qué llegar cuando toque, pero no se conformen con alguien solo por sentirse acompañadas”, señaló.