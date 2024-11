Emiten alerta por gusano barrenador, ¿qué es esta peligrosa plaga?

El brote del gusano barrenador en Centroamérica es una amenaza seria, de acuerdo a la WCS, que requiere de una acción coordinada y decidida

La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS, por sus siglas en inglés) ha emitido una alerta sobre el aumento de casos del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) en Centroamérica, que se alimenta del tejido vivo de animales, causando graves infecciones que pueden llevar a la muerte.

Luego de darse a conocer que Guatemala se encuentra en emergencia sanitaria animal por larva que come piel, México informó que también se encuentra en alerta por el gusano barrenador del ganado.

Fue el martes cuando Guatemala confirmó que se detectó que un ternero fue infectado por la larva come piel, siendo el primer caso en 30 años, situación que encendió las alarmas al representar una amenaza para la ganadería.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura en México informó que pondrá en marcha medidas extraordinarias con el propósito de disminuir el riesgo de ingreso y dispersión del gusano barrenador del ganado.

¿Qué medidas implementará México contra el gusano barrenador del ganado?

Las autoridades indicaron que todo bovino que ingrese al país por la frontera sur y que circule por las carreteras del sur-sureste del país será inspeccionado, bañado, curado y medicado con antiparasitarios, con el propósito de disminuir el riesgo de dispersión del gusano barrenador del ganado.

Asimismo, se señaló que estas medidas se realizaban tras la detección de casos de la larva come carne en Centroamérica y por la declaración de estado de emergencia de sanidad animal por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación del gobierno de Guatemala.

La aplicación de antiparasitarios en los animales inició desde el 28 de octubre y se realizará de manera gratuita, y posteriormente se establecerán cuotas de recuperación para hacer sostenible y extender la estrategia zoosanitaria.

¿Qué provoca el gusano barrenador?

Los expertos han alertado a la población en México por el gusano barrenador del ganado, debido a que puede poner en riesgo la vida de los infectados.

El gusano barrenador es una infección provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual se alimenta del tejido vivo de los mamíferos y, en ocasiones, de aves.

Las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales, y las larvas eclosionan en un lapso de 12 a 24 horas; después, las larvas se alimentarán del tejido durante 4 a 8 días, provocando daños en los animales.

¿Cómo detectar la presencia del gusano barrenador del ganado?

Es importante saber que las larvas come piel pueden afectar a animales y humanos, por lo que es indispensable poner atención en las heridas abiertas, que es en donde eclosionan y se alimentan de tejido vivo, provocando una infección dolorosa y grave.

Para prevenir la infestación del gusano barrenador, te sugerimos implementar algunas estrategias, como lo es la inspección frecuente en heridas de animales, realizar el tratamiento adecuado, aplicar insecticidas para controlar las moscas que ponen huevos y acudir con un veterinario si lo crees necesario.