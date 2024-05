[ssba]

A estas alturas de las precampañas para elegir el nuevo gobernador de Tamaulipas, los paisanos hemos atestiguado tres importantes destapes.

Primero, con anticipación y poca sorpresa, pudimos ser testigos de lo que nos tiene acostumbrados nuestro amigo, el Diputado, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, ex dirigente del partido, propiedad de Dante Delgado; hoy, el único legislador del mismo.

Por ello, se presentó desde hace más de dos meses, quién sería su pre candidato para contender en las campañas a gobernador, fiel al estilo del partido Movimiento Ciudadano (MC), buscando y seleccionando a un empresario (hijo de empresario maderero y yerno de empresario del autotransporte de pasajeros). Teniendo en Arturo Díez Gutiérrez, quien con su propio dinero y en lujosas camionetas blindadas, ya recorre a todo lujo, con la cuera tamaulipeca puesta, los 43 municipios de Tamaulipas.

Por la esquina izquierda, con altibajos, consignas y raspones, tenemos ya también en pre campaña, a nuestro amigo, el cardiólogo Dr. Américo Villarreal Anaya, hijo del prestigiado y bien recordado ex gobernador de Tamaulipas (1987-1993), Américo Villarreal Guerra. Américo Jr encabeza las preferencias del movimiento nacional conocido como la 4T, del partido Morena, que más que partido es, como su nombre lo dice, un movimiento de regeneración nacional.

Las principales encuestas, hoy dan como favorito, al representante de Morena. Sin embargo, por las mismas circunstancias como fue ungido, dícese que por medio de una encuesta, donde se seleccionó entre 5 pre seleccionados, dos mujeres y tres hombres, el fue el que encabezó las preferencias. De las mujeres, se supo que lo fue la ex panista, Maki Ortiz.

Entre una primera lista de cerca de 32 registrados de Morena, lo que se puede citar, es que dicho proceso de selección, ha sido de lo más complejo y criticado, no por la opinión pública solamente, si no por los propios participantes. Esta figura de Morena, viene acompañada en alianza, entre el mismo partido que encabeza el ex senador Villarreal, además del partido del Trabajo y del Partido Verde.

Hoy, la precampaña de Américo Villarreal, se ha estado encargando, con gran dificultad, de buscar cicatrizar las diferencias políticas que dejó dicho proceso de pre selección. Creemos que aún tiene el tiempo suficiente para lograrlo, su problema no es solo de él, ya que se conocen pasivos derivados del mismo proceso, donde aspirantes como Rodolfo Valderrama, Maki Ortiz, Héctor Garza, Adrián Oseguera, entre otros, aún no procesan del todo el tsunami que provocó la mencionada encuesta encabezada por Mario Delgado y Erasmo González.

Por la esquina derecha (aunque el propio precandidato seleccionado entre los cuatro reconocidos en un principio, se definió de derecha, centro e izquierda), Cesar A. Verástegui Ostos, camina con menos aspavientos y contratiempos que los anteriores dos precandidatos citados.

El ex secretario general de Gobierno, viene siendo decantado por el mismo jefe político del Partido Acción Nacional en el estado (PAN), desde hace más de cinco meses. Además, que no obstante que tenía frente a él, a un fuerte contendiente en la figura del alcalde de Tampico, Jesús Nader, considerado por las principales encuestas, como el mejor presidente municipal del país, la selección no llegó a fracturarse al nivel como lo fue en Morena.

Los otros precandidatos, el diputado Federal Gerardo Peña, primero, además del senador, Ismael García CdeV, con tiempo aceptaron la selección de César Verástegui, más conocido como El Truco. Hoy, Gerardo Peña ocupa la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas, y desde esa dependencia, suma ya importantes figuras del PRI, demostrando una fina sinergia partidista que se mostrará en las campañas por tierra. Ya ayer se notó, la adhesión al Truco por la reconocida Central Nacional Campesina (CNC), y se invitó a Sergio Guajardo, a un cargo dentro de Gobernación.

Ahora, los tamaulipecos tenemos más de tres meses conociendo o reconociendo al Truco, debido que en forma inteligente, y respetando las reglas políticas del IETAM, el pre candidato del PAN, fue ungido como representante de un movimiento ciudadano, más no político, bautizado como «Todos por Tamaulipas» (TxT). De forma tal, que El Truco, ya tiene más de dos meses y medio recorriendo territorio Tamaulipeco, cada fin de semana.

Finalmente, y creo que es lo más subrayable del precandidato del PAN, fue el fino tejido político que lograron tejer desde el centro del país, logrando finalmente aprobar, entre los dirigentes nacionales del PRI y del PRD, la aceptación de una gran alianza partidista, junto al PAN de Tamaulipas.

Así, la semana antepasada, los tamaulipecos presenciamos un movimiento inusual en los últimos tiempos, observando la presencia de los tres dirigentes nacionales de los partidos en alianza, otrora adversarios políticos, hoy fuertes aliados que conformaron un frente político, ante la otra gran alianza que encabeza Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas, con la suma de Morena, PT y el Partido Verde en el estado.

Esta contienda desde el centro, izquierda y derecha, se nos antoja que será de pronóstico reservado.

Ahora lo que más trascenderá, es la finura de la operación política, donde seguramente deberá darse prioridad a la inteligencia de una campaña de propuestas, y dejar de lado las campañas de polarización y denostacion que nos tiene mal acostumbrados el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ya está muy visto en Tamaulipas, que se han ido con todo, contra la figura del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y hemos sido testigos, que no han prosperado las campañas del llamado desafuero, han caído por su propio peso, las débiles pruebas fabricadas por el ex Fiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Lo mismo, los endebles embates desde la Fiscalía General de la República, hasta el límite que dicta que… golpe que no mata, fortalece.

La historia de la elección para gobernador de Tamaulipas, apenas se está escribiendo. Seguramente veremos una carrera parejera entre los dos más fuertes contendientes, entre Américo y El Truco.

Pero no me queda ninguna duda, que hasta ahora, El Truco ha mostrado magia, ha mostrado músculo, en pocas palabras, ha mostrado carácter conciliador y experiencia política…