¡Zafo!’, rechaza AMLO ser ‘senador honorífico’

El pasado martes, Alejandro Rojas Díaz Durán, senador de Morena, suplente de Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para crear la figura de la ‘senaduría honorífica’ que sería accesible sólo para los expresidentes de México.

Ante ello, en la mañanera de este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera coloquial y muy a su estilo rechazó ‘la invitación’, pues aseguró se retirará por completo de la política una vez que termine su mandato al frente del país.

“Aprovecho porque tengo que andar aclarando: Ayer alguien propuso que los expresidentes sean senadores honoríficos. Lo voy a decir de manera muy coloquial: ¡Zafo, a mí que no me metan en eso!”, fue la peculiar declaración del mandatario.

CERO CARGOS

Asimismo, el tabasqueño explicó que tras entregar la banda presidencial se retirará a Palenque, Chiapas, donde se dedicará a escribir y a su otra pasión, el beisbol. Además dejó en claro que no aceptará ningún cargo en México o en el extranjero.

“Yo ya no vuelvo a opinar sobre cuestiones políticas, no voy a tener comunicación con redes, no voy a recibir a nadie que me plantee nada vinculado a política. Se lo he dicho hasta a mis hijos, que cuando me vayan a ver a Palenque, es un tema vedado”, refirió el Presidente.