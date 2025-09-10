Sheinbaum Revela que Pidió a Marco Rubio Extradiciones de Involucrados en Caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló hoy 9 de septiembre de 2025 que pidió las extradiciones de personas vinculadas con el caso Ayotzinapa, durante su encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El 3 de septiembre de 2025, Claudia Sheinbaum Pardo y Marco Rubio tuvieron una reunión en Palacio Nacional, donde se hablaron sobre temas de seguridad, migración y economía.

México y Estados Unidos pactaron un programa de trabajo conjunto en temas de seguridad y en el marco del encuentro Claudia Sheinbaum aprovechó para pedir la extradición de objetivos prioritarios para la justicia nacional.

Sheinbaum revela detalles de petición de extradiciones a Estados Unidos

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo dio detalles de las personas que México solicita en extradición a Estados Unidos.

Son sobre el caso Ayotzinapa, se lo habíamos comentado a los padres y madres, son dos personas que se está pidiendo su extradición y se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado, fueron solamente estas dos personas y por la sensibilidad de lo que significa para nuestro país este caso.

La mandataria federal no dio más detalles sobre los nombres de las personas que se busca sean extraditadas de Estados Unidos a México, pero enfatizó en que el caso Ayotzinapa es muy importante para su administración.