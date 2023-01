Sam Smith anuncia fechas para Monterrey y CDMX con su nuevo tour «Gloria»

La última vez que el intérprete británico estuvo en México fue en su presentación en el Palacio de los Deportes en 2018. Ahora, con el próximo lanzamiento de su cuarto álbum de estudio el 27 de enero, ha emocionado a sus fans con la noticia del inicio de una nueva gira que iniciará en abril por Europa. En la segunda parte del año, iniciará el 25 de julio en Miami y sumará ciudades como Atlanta, Washington, Nueva York, Toronto, Los Ángeles y Houston.

Sam Smith se presentará el próximo 12 de septiembre en Monterrey Nuevo León, en la Arena Monterrey y el 14 de septiembre en la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes.

Smith se une a la lista de artistas de talla internacional como The Weenknd, Billie Ellish, Muse, entre otros estarán presentándose en México este año.

En esta ocasión, la cantante y compositora canadiense de ascendencia colombiana, Jessie Reyez será su invitada en el álbum y en la mayoría de las fechas de su gira mundial con un espectáculo de apertura.

¿Dónde adquirir los boletos?

Los puntos de venta serán a través del sistema www.superboletos.com, Palacio de Hierro, en Taquillas de la Arena Monterrey e Innova Sport.

¿Cuándo salen a la venta los boletos de Sam Smith en México?

La preventa exclusiva para todos los que desean comprar sus boletos será el próximo 11 de enero a las 11:00 AM hora local. Para los que tienen Citibanamex, su preventa será el jueves, 12 de enero a las 11:00 AM y la venta general será el viernes 13 de enero a las 11:00 AM hora local.