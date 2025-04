Retiro de candidaturas a la elección judicial, corresponde al TEPJF: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, el retiro de candidaturas de la elección judicial corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, después de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que entre los candidatos a juzgadores hay defensores de narcotraficantes.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria planteó que se ponga una medida precautoria, o incluso se descalifique la candidatura, en caso de que se detecte alguna relación con grupos delincuenciales.

“Depende de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados.

“Pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el ocho de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el Tribunal, podría aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria, o en su caso descalificar a la persona, pero tendrían que presentarse pues todas las pruebas no es así, pero hasta ahora quien tendría que definirlo, pues es la última instancia que es el Tribunal Electoral”.

¿Qué dijo Noroña sobre los candidatos?

Fernández Noroña señaló que la mayoría de los candidatos que tienen perfiles sospechosos provienen del Poder Judicial, pero también hay alguno del Poder Legislativo.

«Sí hemos detectado algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad; me parece que sí hay algunos casos que deberían revisarse”, expuso.

«Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito, tampoco son muchas», afirmó el presidente de la Cámara Alta.