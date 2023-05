Sobre Loret de Mola, recordó que posee supuestas propiedades lujosas y en el extranjero, por lo que “no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política”.

Avión presidencial en Tayikistán

“Se trata de un avión muy grande. No hay un avión así en el país de los que cubren las rutas, Hay para ir a Europa, para cruzar el Atlántico, pero ¿por qué no hay uno así en México? Porque este avión sólo se justifica si se vuela mínimo cinco horas diarias, y si uno usa el avión para ir a Guadalajara es inoperante. Técnicamente no conviene porque apenas está levantando y tiene que aterrizar. Es para viajes largos. No sé por qué compraron un avión tan grande”, inquirió.