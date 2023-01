Resumen de ´La Mañanera´ de AMLO hoy 18 de enero del 2023

López Obrador acusa a «altos funcionarios de EU» de estar relacionados con García Luna

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció este miércoles que «altos funcionarios de Estados Unidos» tenían relación con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México (2006-2012) que afronta un juicio por presuntos nexos con el narcotráfico.

«Evidentemente era muy influyente García Luna en los medios de información, pero no sólo en México, sino tenía relaciones, que pueden ser relaciones de trabajo, con altos funcionarios del Gobierno estadounidense», manifestó el Mandatario.

México pedirá que se regrese lo robado por García Luna

El Presidente aseguró que el gobierno mexicano ha pedido en todos los juicios de Genaro García Luna se pide que lo que se haya robado del país se tiene que devolver, «Dinero de México tiene que regresar a México». También comentó que estas acciones no se vuelvan a repetir y rechazó que no se incluyan sus ganancias cuando ya no era funcionario.

México revisará petición de El Chapo Guzmán de regresar al país

El Presidente dijo que su administración analizará la petición de Joaquín “El Chapo” Guzmán de regresar a su país.

“Sí pero hay que ver, pero cuando se trata de derechos humanos hay vías y hay instancias internacionales. No es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida”, declaró AMLO.

Siguen avances en el Tren Maya

Cada semana se estarán presentando avances de la obra. Hoy se comentó que el Tren Maya utilizará diésel bajo en azufre para cuidar el medio ambiente.

¿Calderón relacionado con García Luna? se determinará en juicio

AMLO mencionó que en el juicio contra Genaro García Luna se determinará si existe una responsabilidad por parte del expresidente Felipe Calderón en el caso.