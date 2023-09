Resumen de la Mañanera de AMLO: 28 de septiembre

[ssba]

Se trabaja para garantizar la paz en Chiapas y en Nuevo León

En Chiapas, se están tomando medidas concretas y se ha logrado un progreso significativo. La presencia de la Guardia Nacional ha contribuido a eliminar todos los bloqueos, y se espera que la energía eléctrica se restablezca pronto en la región, así como en Nuevo León y Zacatecas.

En cuanto a Zacatecas, se está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre los incidentes que involucran a jóvenes. Uno de los jóvenes sobrevivientes está proporcionando declaraciones para comprender las razones detrás de estos actos.

“Le digo a la población de Zacatecas y Nuevo León que estamos trabajando de manera coordinada con autoridades locales, seguiremos combatiendo la delincuencia y garantizando la paz y la tranquilidad, que es nuestra responsabilidad”, reiteró el mandatario.

Encuesta de popularidad

El Presidente presentó con orgullo los resultados de la encuesta semanal de líderes globales realizada por Morning Consult, donde se sitúa en la segunda posición, siendo superado únicamente por el Primer Ministro de la India, Narendra Modi.

Escuela de Medicina de Tlalpan

El Presidente anunció que Jorge Alcocer, Secretario de Salud, será el encargado de coordinarse con la alcaldesa de Tlalpan, Raquel Sosa, para abordar quejas, resolver irregularidades y atender las demandas relacionadas con la Escuela de Medicina de Tlalpan. Esta institución se estableció antes de que asumiéramos el gobierno, y decidimos respaldarla. Además, sirvió como modelo para la implementación del Sistema de Educación Superior Benito Juárez, que se ha replicado en diversas partes del país, con un total de 200 planteles, 70 de los cuales se dedican a la formación en medicina, con el objetivo de reducir la escasez de médicos.

AMLO defiende a Harfuch

Hubo reuniones públicas de funcionarios estatales y federales relacionadas con el caso Ayotzinapa. Omar García Harfuch participó en una de ellas, pero el presidente AMLO aclaró que esto no implica su participación en la desaparición de los jóvenes. AMLO instó a no politizar este trágico caso durante la campaña electoral y destacó la investigación en curso, con la detención del procurador responsable y la búsqueda de Tomás Zerón, prófugo en Israel y amparado por el Poder Judicial.

Creando una nueva verdad histórica

Anabel Hernández ha afirmado que el Presidente está contribuyendo a crear una «nueva verdad histórica» en el caso Ayotzinapa, de manera similar a lo que hizo Enrique Peña Nieto. Este comentario ha llamado la atención del Presidente Andrés Manuel López Obrador y ha sugerido que van por el camino correcto.

El Presidente reiteró su compromiso de esclarecer completamente lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 y en los días siguientes en el caso Ayotzinapa. Busca identificar a los responsables, entender por qué se fabricaron delitos, quién ordenó la tortura, qué hay detrás del llamado pacto del silencio, por qué hay conflictos en la FGR, y cuál es la relación del fiscal con el senador Álvarez Icaza, entre otras cuestiones.

Caso Ayotzinapa

“Ahora resulta que estoy igual que el presidente anterior y estoy encubriendo y no quiero que se conozca” (AMLO refiriéndose a la verdad de Ayotzinapa).

El Presidente señaló que las autoridades de Israel están protegiendo a Tomás Zerón, y mencionó que recientemente un juez en México otorgó un amparo a Zerón. Esto lo mencionó después de presentar un video en el que se ve al exfuncionario participando en un acto de tortura.

“Llegué por apoyo del pueblo y cuidando no dejar trozos de dignidad en el camino, no era llgar por llegar, un presidente que llega sin autoridad moral, sin autoridad política, es como una hoja seca, un cero a la izquierda y México no merece eso, México es un gran país, no se puede gobernar si hay relaciones complicidad con las mafias porque la autoridad se convierte en títere, pelele, empleado de las mafias, pero sí hay que limpiar el Poder Judicial mediante el método democrático, que el pueblo elija a los jueces, ministros y magistrados”, manifestó el mandatario.

Nacionalizar el litio

En relación con la revocación de las concesiones otorgadas a una empresa china para la extracción de litio, el presidente informó que se está realizando una revisión legal detallada del tema. Mientras este proceso está en marcha, se ha tomado la determinación de que el Estado asuma el control y la gestión del mineral, es decir, se ha decidido nacionalizarlo.

Revocación de mandato

El presidente AMLO señaló que con frecuencia se habla en nombre de la democracia, pero que en realidad no se experimenta una democracia genuina, auténtica y verdadera. Sin embargo, destacó que ha habido un cambio significativo, donde ahora es la gente la que toma decisiones y participa activamente en el proceso político. Además, resaltó que se ha incorporado en la Constitución la posibilidad de la revocación del mandato, la cual ya se ha aplicado en su caso y continuará utilizándose en el futuro.

Pensión para discapacitados del Estado de México

AMLO declaró que el fin de semana, en compañía de la maestra Delfina Gómez, firmará un convenio para que todos los discapacitados del Estado de México reciban su pensión.