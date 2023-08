“No escuché nada, tan es así que por eso conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron, todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada, que yo me había burlado cuando me habían preguntado de los jóvenes que asesinaron, desaparición, en los Altos de Jalisco.

Toda una mentira e infamia, ellos son capaces de todo, yo no. No somos iguales. Tengo principios, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor de la desgracia, nunca lo he hecho. Por eso quería iniciar esta conferencia de esa forma. ¿Quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia? Los mismos de siempre, los que pertenecen al bloque conservador.