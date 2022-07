Lejos de garantizarles el sueldo, que les garanticen la vida: Blindaje Médico Jurídico

Ciudad de México.- Ante la violencia que está viviendo el gremio médico y los últimos asesinatos de una doctora en Chihuahua y un médico pasante en Durango, el presidente del Blindaje Médico Jurídico, Dr. Antonio Juárez Navarro, entregó una carta en la Secretaría de Gobernación, dirigida a su titular, Adán Augusto López para que tomen acciones y se realice un mapeo de las zonas de riesgo donde laboran los médicos.

“Hubo un terrible asesinato de una doctora en la Sierra Tarahumara y un ataque contra un médico en Durango, entonces estamos solicitando que se nos escuche, nos tomaron el escrito, pero que se puedan generar protocolos que garanticen la vida y la seguridad de los médicos mexicanos, estos momentos tan duros que hemos visto durante la pandemia, hemos visto de su gran valía” dijo Juárez Navarro.

Explicó que muchas veces trabajan en comunidades de riesgo y alejadas; agregó que los temas de mayor conflicto es que no hay bonos de riesgo en las zonas en donde viven y no hay seguridad. Aclaró que no es culpa del gobierno lo que ocurre, pero sí es su responsabilidad tomar acciones.

“Todas las Sierras y todas las comunidades son muy complejas derivado de que muchas son regidas por usos y costumbres por lo que muchas veces, ni siquiera la policía entra allá, creemos que así como se generó una ley de violencia contra los periodistas y protocolos de seguridad para cuidarlos podemos incidir para también la protección de los médicos”.

Exigieron un control para tener datos y cifras exactas toda vez que hasta el momento se desconoce cuántos médicos han sido asesinados y en qué zonas por lo que sugieren mesas de trabajo para contar con un mapeo y tomar acciones preventivas y correctivas.

“Lejos de garantizarles el sueldo, deben garantizarles la vida” Chihuahua, Coahuila, Durango, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México entre otros estados, han sido testigo, dijo del asesinato de doctoras y doctores que dedican su vida a salvar otras vidas.