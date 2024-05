Urge diputado a regular la Inteligencia Artificial el Tamaulipas, para evitar delitos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.- Es necesaria una reforma al Código Penal de Tamaulipas para elevar a delito grave el uso de la inteligencia artificial para suplantar identidades, situación que sucede utilizando imágenes y videos de publicaciones a redes sociales, afirmó el diputado local Marte Alejandro Ruiz Nava.

El legislador de Morena propuso una reforma al tercer párrafo artículo 263 del Código Penal del Estado, “pretendemos regular estas cuestiones informáticas para no se utilice de una forma de cause delitos, que no utilicen tu voz, tu cara para poder sacar dinero o mandar un video con tu voz utilizando esa cuestión de inteligencia artificial”.

Ruiz Nava dijo que así se evitaría “que puedan quitarle dinero a las personas adultas mayores o un tipo secuestro en el cual están secuestrando tu imagen, utilizando tu voz, pidiendo dinero, hablándole familiares y que de esta manera saquen algunos beneficios dañando la imagen de la persona”.

El diputado de Ciudad Victoria sostuvo que estos engaños por lo general van dirigidos a personas adultas mayores.

Además, dijo que también se pueden alterar imágenes y mensajes para dañar a algún candidato durante los procesos electorales “utilizando este tipo de inteligencia artificial para hacer una serie de videos en los cuales ciertos candidatos están diciendo algo, están pretendiendo decir una idea política que no es la que realmente los representa”.

El diputado sostuvo que fue el 16 de abril pasado cuando ingresó la iniciativa a la Oficialía de Partes del Congreso, y actualmente se está a la espera de que la Mesa Directiva del Congreso turne el asunto a comisiones para que se elabore un dictamen.

El legislador insistió en la urgencia de que se regule el uso de la inteligencia artificial de Tamaulipas “para que no se utilice una forma que incrimine o que causa el crimen y que cometan delitos”

Subrayó “de hecho es lo que está ocurriendo: este robo de identidad que ya está tipificado como delito pero lo que estamos haciendo es que se eleve a delito grave para que tenga penas más severas quien utilice este tipo de inteligencia artificial para sacar un beneficio o dañar a otra persona”.

Ruiz Nava finalizó “no podemos detener la sociedad que está participando mucho en esto, son beneficios que traen las redes sociales, sin embargo hay que entender que actualmente también el crimen está actualizándose y que utilizarán todos estos mecanismos y herramientas para poder sacar beneficios para ellos”.