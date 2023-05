Uniforme Neutro causaría confusión en los niños: Pide Consejo Mexicano de la Familia rechazar ese tipo de iniciativas

Por José Gregorio Aguilar

Luego de que en la ciudad de México se aprobó el uso del uniforme neutro en las escuelas, esa iniciativa podría extenderse al resto de las entidades del país, alertó el presidente del Consejo Mexicano de la Familia, (CMF) Juan Dabdoub Giacoman quien se pronunció abiertamente en contra de ese tipo de iniciativas.

Puntualizó que la CDMX ha sido pionera en temas como el aborto, matrimonio igualitario y la adopción homosexual entre otros que atentan en contra de la familia y la sociedad, sin embargo, en caso de que los legisladores de Morena presenten esa iniciativa en sus estados sería más fácil que las aprueben si la mayoría legislativa es Morena.

“Esa ha sido la historia la ciudad de México ha sido pionera en temas como el aborto, matrimonio igualitario, la adopción homosexual, todas estas cuestiones que carecen de justificación objetiva y de una base científica y ahora que entró Morena, hay más de quince estados que manejan el aborto y matrimonio igualitario”.

Consideró un absurdo que, por una parte, se prohíba a un menor de edad beber alcohol, usar drogas o conducir un vehículo, pero por otra se le permita tomar la decisión de usar faldas y parecerse a una mujer.

“Y si es un pequeño que no puede tomar, fumar, drogar, manejar carro pero si puede decidir parecerse a una mujer, esa es una obsesión de Morena para confundir la sexualidad de niños para que esa confusión se generalice y a la gente tenerla en la mano porque está extraviada, ya no sabe que es correcto y que no, que es lo bueno y que no”.

El presidente del Consejo Mexicano de la Familia afirmó que un niño de 6 años no puede tomar una decisión que lo va a perturbar ante el resto de sus compañeros

“Es un absurdo que nos vengan a decir que un niño de primaria puede tomar una decisión de esa naturaleza que lo van a perturbar ante el resto, pero además los niños requieren de la dirección de los padres y de los maestros, los niños son como ríos que requieren tener una ribera un cauce bien establecido para no desbordarse cuando tienen problemas”, ejemplificó.

Lamentó que ese tipo de iniciativas que promueve el partido guinda tengan mayor impacto entre gente de menor nivel educativo y menos capacidad crítica,

“La gente que tiene menos nivel educativo y por lo tanto menos capacidad critica empieza a decir si lo dijo la jefa de gobierno de la cdmx si lo dijo el presidente, pues se me hace que está bien”.

Cabe recordar que la semana pasada el Congreso de la ciudad de México aprobó el uso del uniforme neutro, lo que quiere decir que los niños y niñas decidirán si quieren asistir a la escuela con falda o pantalón luego de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum envió esa propuesta al recinto legislativo.