Un total de 80 mil 926 ciudadanos no han renovado su credencial para votar; el plazo vence el 22 de Enero

[ssba]

Por José Gregorio Aguilar

A cuatro días de que venza el plazo para la actualización de la credencial para votar en Tamaulipas, todavía 80 mil 926 ciudadanos no han acudido a los módulos de atención a realizar el trámite para la renovación de este documento, informó el vocal del Registro Federal de Electores, José de Jesús Arredondo Cortez.

Detalló que durante la presente Campaña Especial de Actualización que dio inicio el pasado 1 de septiembre, y concluye el 22 de enero de este 2024, un total de 39 mil 140 ciudadanos solicitaron por primera vez su credencial para votar; se han realizado 64 mil 279 reposiciones; 57 mil 649 cambios de domicilio; 12 mil 763 reincorporaciones y 25 mil 64 reemplazos además de 3 mil 705 ciudadanos han solicitado corrección de datos.

Arredondo Cortez informó que aunque muchos ciudadanos cuya credencial venció el 2023, sí están acudiendo a renovar esa mica aún hay 80 mil 926 personas que no han solicitado la reposición de su credencial.

Al respecto, a diferencia de otros procesos electorales, y por acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se acordó que todos esos ciudadanos con credencial con vigencia 2023 sí podrán ejercer su voto en las elecciones del 2 de junio, pero en lo que respecta a las instituciones públicas o privadas que la piden como identificación es probable que no se las acepten.

“Finalmente hay un acuerdo del consejo general del INE que determinó que estos ciudadanos si no llegan a hacer su reposición no tendrán problema para ejercer su voto porque aparecerán en la lista nominal, es decir, está garantizada su participación pero lo que no garantizamos es que las instituciones bancarias, públicas o ,privadas pudieran aceptarlas como medio de identificación”.

Destacó el Vocal del Registro Federal de Electores que ante el cierre del periodo de actualización del próximo 22 de enero y para dar oportunidad a la ciudadanía de que actualice su credencial para votar, todos los Módulos de Atención Ciudadana en el estado, estarán brindando atención de lunes a domingo en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

De igual manera exhortó a los jóvenes que aún no cumplen la mayoría de edad pero que están en el supuesto de hacerlo a más tardar el 2 de junio de este año, a que acudan al módulo más cercano al lugar donde viven para realizar el trámite correspondiente.