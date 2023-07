Tunden a Gattás por no cumplir promesas de campaña

Por José Gregorio Aguilar

En una carta abierta publicada en su cuenta de Facebook, el ex diputado federal Mario Ramos Tamez, respaldado por un grupo de ciudadanos, le exigen al alcalde “morenista” Eduardo Gattás Báez, que cumpla todas y cada una de las promesas que hizo a los victorenses cuando anduvo en campaña.

Y es que pese al extraordinario apoyo que el gobernador le ha dado, Gattás ha sido incapaz de solucionar los problemas que aquejan a la ciudad; pese al tandeo, hay más desabasto y menos agua; en cambio, sí hay muchos baches, entre nuevos y viejos, y mucha basura.

Mario Ramos aseguró que no se ha visto un solo peso que sea producto de la gestión federal que sea logro de Gattás, el cual fue un estandarte fallido de su campaña.

“Le estoy pidiendo que cumpla lo que él prometió, no lo que se me ocurre a mi, sino lo que él prometió por lo cual mucha gente confió y votó en él. Sabíamos que eran promesas inviables difíciles de cumplir y se nos hacía un engaño para los ciudadanos”.

El ex legislador sostuvo que ya es tiempo de ver resultados; los ciudadanos votaron por Gattás con la esperanza de ver cambios tangibles sin embargo resulta lamentable que hasta hoy solo se pueda ver, como único logro de su gobierno, los arcos de Villarreal pintados, una acción que nadie, absolutamente nadie había solicitado o considerado prioritario.

Es decepcionante constatar que en lugar de enfocarse en cuestiones importantes le da prioridad a acciones carentes de sentido.

Ramos Tamez señala que los expertos señalaron la inviabilidad de algunas de sus promesas de campaña las cuales, ya quedó claro, que solo fueron utilizadas para atraer votos y respaldo popular.

“Sabemos que está solo, que sus regidores y equipo no han estado al nivel de lo que requiere la ciudadanía, también es evidente que los diputados no existen para usted ni para Victoria, no ayudan y solo estorban”.

Aseguró que lo que más coraje le da a los ciudadanos, es que el ex priista convertido a morenista, tenga el descaro querer reelegirse y de promover candidatos; muchos ciudadanos se sienten ofendidos por esa gran mentira que ha sido la administración de Gattás.

Ante tal fracaso como presidente municipal de la capital del Estado, el ex diputado federal concluye su carta diciendo: “me ofrezco a colaborar en la búsqueda de soluciones, hay un puñado de victorenses que pueden ayudar a que su gestión deje de hundir a la ciudad sin pedir un peso a cambio.

Vamos a enfocarnos en la gestión de recursos (estandarte fallido de su campaña). Considero muy importante que retome el diálogo directo y permanente con los ciudadanos en sus colonias y ejidos como cuando los visitaba en campaña, solo que ahora trabajando y dando resultados sin excusas.