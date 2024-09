Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.-El manejo de cuentas falsas en redes sociales que fue utilizado para confundir durante las campañas políticas, fue a parar hoy hasta el Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM), que exonero a dos alcaldes que habían sido acusados de realizar actos anticipados de campaña.

En la Sesión Pública No Presencial número 34 del Tribunal, realizada esta tarde, los magistrados electorales rechazaron de manera unánime, que se pudiera atribuir a Armando Martínez Manríquez, de Altamira, y Eduardo Gattás Báez, de Victoria, diversas publicaciones realizadas en la red social Facebook con perfiles falsos.

En primer término, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) ya había exonerado al alcalde de Altamira, sin embargo, el Partido Acción Nacional (PAN) impugnó el acuerdo.

El magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal propuso desechar el reclamo, ya que los panistas no pudieron comprobar que la cuenta pertenecía a Armando Martínez Manríquez.

La ponencia de Arroyo Villarreal también estableció revertir una amonestación pública contra el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás, por una supuesta falta al principio de laicidad (no mezclar campanas con asuntos religiosos) sin embargo, tampoco se advirtió que el edil fuera el titular de la cuenta de la red social que realizó diversas publicaciones.

También, se desechó una impugnación que intentaba exonerar a Luis Rene Cantú Galván, ex candidato del PAN a Reynosa, por supuestas faltas a la Ley Electoral. Esto porque una particular que reclamó, no tenía interés jurídico en el caso ni era afectada de ninguna forma por el tema.

La sesión, dirigida por Edgar Danés Rojas, presidente del TRIELTAM, culminó y en ella se desecharon los expedientes TE-RAP-31/2024, TE-RAP-36/2024, TE-RAP-43/2024, TE-RAP-48/ 2024.