“Tibia” Diputada Blanca Anzaldúa en torno al conflicto laboral SET-SNTE.

Por José Gregorio Aguilar

La diputada electa del Partido Verde, Blanca Anzaldúa Nájera, se mostró muy “tibia”, cuando se le preguntó su opinión respecto a la situación de los cuarenta maestros a los que la SET les quitó su plaza por abandono de trabajo aún y cuando la ausencia de los docentes se debe a cuestiones de inseguridad o de salud según así lo denunció públicamente el secretario general de la Sección 30.

Aunque hasta hace poco Blanca Anzaldúa ocupaba la secretaría de Conflictos en la Sección 30, y conoce perfectamente el caso en el que los afectados incluso interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, no se quiso ganchar y no se atrevió a afirmar si a la SET le ha faltado humanismo y empatía con dichos maestros como sí lo dijo el líder sindical Arnulfo Rodríguez.

“Tenemos maestras y maestros que han tenido problemas con esto que ocurre en el Estado, acuden, ponen la denuncia formal y el temor a regresar a sus comunidades pues eso genera, por parte de las familias y optan por no asistir hasta que se atienda. Hay que esperar entonces a que se atienda entonces ahí hay que esperar a que se emita un comunicado por parte de la instancia correspondiente donde asistieron a poner queja o demanda para que estén a salvo sus derechos, en muchas ocasiones su dignidad y en grado extremo la vida”.

Para este último, este caso es otra muestra de falta de respeto por parte de la Secretaría en contra de los trabajadores de la educación con quienes se ensañan y son felices quitándoles su trabajo, la diputada Blanca fue más cuidadosa al opinar sobre este conflicto sindical laboral para evitar caer en confrontaciones con las autoridades educativas.

Desde su perspectiva, en este enfrentamiento entre sindicato y secretaría ha faltado diálogo y conciliación y de hecho, a pregunta expresa, la futura legisladora local se ofreció a intervenir para llegar a una solución en la que no se afecte a los trabajadores de la educación.

“Por supuesto yo podría apoyar en conciliar, estoy al pendiente de lo que está ocurriendo”.

Reiteró que se requiere mucho diálogo, porque también es importante destacar que hay áreas de la SET cuyos servidores públicos tienen que hacer la parte que les corresponde, en este caso, señalar las faltas o inasistencias del personal docente ya que están dejando a los niños sin clases y si no reportan podrían ser sancionados.

“También es cierto que si no actúa o si no hacen el trabajo que les corresponde también son sometidos algunas sanciones por no cumplir con lo que les toca entonces creo que tenemos que trabajar en ese sentido conciliar para hacer que las dos partes podamos cumplir tanto la parte oficial como los trabajadores de la educación cumplir con nuestro trabajo y ellos con lo que les corresponde”.