Tenemos una democracia que aún está en vías de desarrollo: Carlos Cabrera Bermúdez

[ssba]

Por Grecia Gomez Olivas

Cuando Carlos Cabrera Bermúdez fue candidato a Diputado al XIV Distrito Electoral de forma Independiente expresó que encontró su vocación en el servicio público, lo que lo ha llevado a hacer labor social con un enfoque en la protección de los derechos humanos y en representar los intereses del pueblo.

“Toda mi vida yo he buscado ser un factor de cambio, yo he buscado aportar a una sociedad que me ha dado mucho, pero que ahora nos pide a gritos que hagamos algo por ella, yo desde muy chico me he preparado mucho, desde muy joven yo empecé a ver cuál era mi vocación y mi vocación sin duda es el servicio público, en ese aspecto yo me he estado preparando, yo he estudiado mucho, he estado haciendo mucha labor social desde diferentes trincheras y creo que ahorita es el momento en levantar la voz y representar realmente los intereses de la gente, ya no que los partidos políticos de siempre tomen decisiones basadas en la cúpula de sus mismos partidos, sino que realmente se dé un ejercicio democrático de representación, yo estoy convencido que en una democracia el poder radica en el pueblo”

Por otro lado, mencionó la precaria situación de democracia que existe en nuestra localidad y en México, argumentando que la sociedad tiene que trabajar para impulsar un mayor desarrollo y conciencia democrática; en su opinión, el gobierno debería dar relevancia a la participación ciudadana, factores clave para mejorar la calidad de vida de la sociedad.

“En México tenemos una democracia que aún está en vías de desarrollo y que nos pide a nosotros los ciudadanos que seamos los que realmente impulsemos un mayor desarrollo democrático y una mayor conciencia democrática, es por eso que decido participar en este proceso electoral como candidato independiente, para intentar concientizar a la gente de la importancia de la participación ciudadana y poder ser un legislador que realmente represente los intereses de la gente, yo quiero ser un diputado de la gente y realmente estar ahí para representar a la gente y no a un partido político que es lo que se da hoy en el Congreso”.

De igual forma, afirmó que él tenía un enfoque distinto a los “partidos de siempre” que no representan a la gente sino a ellos mismos.

Fragmento del libro “Entrevistas a Candidatos. ¿Por quién votarías? Proceso Electoral 2016”. Últimas Noticias en Red.