«Tejiendo Puentes: La Llamada de Geño a la Armonía»

Por José Gregorio Aguilar

Un llamado a la reconciliación pidió el candidato al Senado por el Partido Verde Ecologista de México, Eugenio Hernández Flores a quienes no resultaron favorecidos con la designación de las candidaturas y que han mostrado públicamente sus inconformidades a través de videos, redes sociales y medios de comunicación.

Admitió que estas molestias o inconformidades surgieron por las designaciones de algunos candidatos al interior de Morena o por la incursión de otros en el último momento en las contiendas por las candidaturas a las alcaldías

“Hay que ser muy cuidadosos y se entienden las inquietudes, las inconformidades, porque son personas que lucharon por un proyecto y no se les dio y eso no sólo ha pasado en Matamoros, en Reynosa, en Nuevo Laredo, Tampico, en fin en todo el estado. Somos una coalición, somos un movimiento que vamos a la transformación de Tamaulipas”, puntualizó el ex gobernador.

De lo contrario, de prevalecer esas diferencias y molestias, éstas darán paso y oportunidad para que lo que no le conviene a México, al país, que es el otro bando, se cuele, dijo el candidato del Verde, que desde Matamoros continúa su campaña.

“Aquí estamos con la transformación y la transformación somos todos, todos los actores políticos son importantes, yo quisiera que se arreglara, vayamos con el liderazgo del Doctor Américo y que juntos enfrentemos esta elección, para no darles espacio a los de enfrenten para que no se cuelen y que no lleguen las personas que no son las ideales para gobernar los municipios y que lleguemos todos al congreso”

Geño dijo entender las inconformidades de algunos aspirantes en la designación de los candidatos de Morena a las alcaldías de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo o Tampico, pues son personas que lucharon por un proyecto y no se les dio.

“Se entienden las inquietudes, las inconformidades, porque son personas que lucharon por un proyecto y no se les dio y eso no sólo ha pasado en Matamoros, en Reynosa, en Nuevo Laredo, Tampico, en fin en todo el estado. Somos una coalición, somos un movimiento que vamos a la transformación de Tamaulipas”, refirió el ex mandatario tamaulipeco.

No obstante lo anterior, opinó que lo que debe prevalecer, por encima de esa inconformidad, que hasta cierto punto es normal, es la unidad, porque solo así se gana una elección.

“Yo quiero que todo esté tranquilo, que todos los actores políticos de Morena y el Verde estemos todos unidos porque así fue como se ganó esta elección pasada, por eso nuestro amigo Américo Villarreal es gobernador, porque todas estas personas se conformaron en equipo, para que tengamos un gobierno humanista, todos estos actores hay que conciliarnos, reconciliarnos hay que aceptar las decisiones que toman el partido en Morena o el Verde”.