Sugiere Coparmex al Ayuntamiento eficientar cobro del predial en lugar de crear nuevos impuestos

Por José Gregorio Aguilar

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Mario Flores Pedraza se pronunció porque las autoridades municipales eficiente su esquema de recaudación de impuestos como el del predial, en lugar de crear nuevos impuestos.

“Es mejor aumentar la base de contribuyentes en el pago del predial por ejemplo, o si quieren recaudar de otra manera que recurran a los anuncios que Desarrollo Urbano te cobra, el tema de los prediales, con todos los derechos que ya pagamos actualmente pues no se ve la necesidad de crear un impuesto nuevo”.

La declaración del dirigente del organismo empresarial surge después de que en sesión de Cabildo, los regidores aprobaron el Anteproyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2023 en el que se contempla generar un cobro de más de 2 mil pesos por licencia de funcionamiento y un refrendo de mil 200 pesos cada año a todos los negocios, desde el más pequeño hasta el más grande, con lo que el Municipio recaudaría, tan solo por ese concepto, 30 millones de pesos.

Flores Pedraza informó que se reunirá con sus homólogos de la Canaco y de la Cmic para fijar un posicionamiento conjunto respecto a este nuevo cobro, el cual, al menos a la Coparmex, le cayó de sorpresa y no se entiende cual es la justificación para generar este impuesto.

“A mi si me cayó de sorpresa este impuesto, en lo personal sí, estuve fuera 10 días pero no hubo reunión previa, conmigo no. No he estado en la ciudad y desconozco los argumentos que se están dando para la creación de este impuesto pero tendríamos que verlo estoy coordinándome con el presidente de canaco de la Cmic para ver este tema en específico porque queremos tener un posicionamiento en conjunto con las autoridades municipales respecto a esta situación. Si hay algo que esté bien fundamentando lo hablaremos”.