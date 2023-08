SEPTIEMBRE MES DEL TESTAMENTO 2023

Lo más importante que podemos heredar a nuestras familias es tranquilidad para cuando ya no estemos; el objetivo principal de esta campaña es fortalecer los lazos familiares y dar certeza a las

familias y a todas las y los mexicanos sobre su patrimonio.

Un testamento es un instrumento legal que es otorgado ante un Notario público, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos cuando morimos; es la herramienta ideal para garantizar la seguridad jurídica de nuestros seres queridos.

El objetivo de la campaña es promover en favor de todos los mexicanos el otorgamiento del testamento y contribuir a una cultura de previsión, de certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar.

Fomenta la importancia de actuar responsablemente con nuestros seres queridos y no heredar problemas. Durante la campaña, los notarios de todo el país extienden sus horarios de atención, brindan asesoría jurídica a las personas y bajan sus honorarios hasta en un 50% para facilitar y fomentar el otorgamiento de testamentos.

Al hacer un Testamento heredamos tranquilidad a nuestros seres queridos. Evitamos gastos mayores, pérdida de tiempo y problemas en las familias. Si existe un Testamento no hay necesidad de pasar por un juicio sucesorio intestamentario. Con el Testamento, al fallecer el testador los bienes pasarán a las personas que el mismo testador haya decidido y en la proporción que él mismo disponga. Es una medida para proteger el patrimonio.

La Campaña durará todo el mes de septiembre y en caso necesario, se prorrogará como lo hemos hecho en años anteriores al mes de octubre, por ello es importante aprovechar los beneficios que ésta ofrece mientras se encuentre vigente.