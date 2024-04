Saca PAN raja política de asesinato de candidato

Cd. Victoria, Tamaulipas.-

Al reconocer que hay responsabilidad por parte de las autoridades estatales y que hay retos que se están atendiendo, Jorge Cuéllar Montoya, vocero de Seguridad Pública, acusó que el PAN está sacando raja política del asesinato de su candidato a la alcaldía de El Mante, Noé Ramos.

En entrevista para una cadena nacional, lamentó las declaraciones de Luis Cantú Galván, ex líder estatal del PAN y ahora candidato en Reynosa sobre que no se estaba haciendo nada en cuanto a seguridad y que se había dejado solo al candidato fallecido.

“Está lucrando con el dolor, y eso me parece mezquino, está sacando raja política porque está señalando desatención y está acusando a un gobierno de manera injusta”, dijo.

Aseguró que la prueba de que el gobierno está trabajando es que se detuvo al presunto asesino el mismo día en que sucedieron los hechos, el viernes pasado, y que pronto se dará a conocer el móvil del crimen.

“En cuanto se tenga el móvil del mismo se dará a conocer, eso lo sabremos en los próximos días, pero sí resaltar, desde luego que reconocemos el hecho, tenemos fallas como seres humanos, pero también hay que señalar que actuamos de inmediato”, dijo.

Cuéllar Montoya negó que este caso sea igual al de la candidata de Morena asesinada en Celaya, Guanajuato, donde no se le brindó protección especial, ya que aseveró que en el caso de Noé Ramos, no solicitó escoltas al tener seis que contrató de manera personal.

“Al día que sucedió este lamentable asesinato, solamente había seis candidatos que habían solicitado protección por el tema electoral, ahora se ha incrementado, pero hay que poner claramente en el contexto y en la realidad, el candidato no había solicitado escoltas para este proceso”, dijo.

Así pues, reiteró que una vez se sepa el móvil se habrán de aclarar las cosas y se podrá diferenciar entre una cosa y otra para que no se mezcle y no se piense lo que no es.

Además, comentó que no sabe porque previamente se le quitó la escolta al hoy fallecido, puesto que hay protocolos para ello.