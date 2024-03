Resuelve ISSSTE desabasto de medicamentos

Por José Gregorio Aguilar

El surtimiento de medicamentos en las clínicas y hospitales del ISSSTE es del 97 por ciento, reveló Raúl Velázquez Guerrero, subdirector administrativo de la institución.

El funcionario habló de la estrategia que está implementando el ISSSTE para llegar al cien por ciento y ningún derechohabiente o paciente tenga que batallar por no poder surtir la receta en las farmacias del instituto.

“Al día de hoy me da mucha felicidad estamos en 97 por ciento pero no nos conformamos queremos el 100 por ciento pero ya estamos trabajando directamente en coordinación con el área médica de cada hospital y con la subdelegación médica para lograr ese 3 por ciento que nos falta”.

Destacó que ese 3 por ciento que les falta tampoco se encuentra en el Centro Nacional de Distribución de la ciudad de México pero el ISSSTE en la entidad está en condiciones de poder comprarlo localmente.

“Comprarlo directamente ya que ese 3 por ciento tampoco se encuentra en las ciudad de México en el centro nacional de distribución pero con esa negativa de falta de medicamento nosotros podemos hacer la compra de manera local”.

Velázquez Guerrero exhortó a los derechohabientes que, en caso de que no les puedan surtir su receta, lo manifiesten por escrito y que no quede solo en una queja verbal para que la representación estatal pueda realizar el procedimiento para comprar el medicamento faltante.

“Es muy importante que no se queden con eso de que no hay medicamento, si no hay recuerden que nosotros como representación estatal tenemos la facultad y obligación de comprar el medicamento solo les pido que lo hagan pro escrito que no se quede en queja verbal sino por escrito par que el procedimiento inicie en su clínica y culmine en el área de recursos materiales de nuestra delegación para su compra y surtimiento”.

Finalmente, dijo que la delegación del Estado tiene la facultad y obligación de atender todas las quejas o denuncias de la población derechohabiente quienes tienen todo el derecho de denunciar cualquier deficiencia que detecten u observen, no solo en lo que tiene que ver con el surtimiento de medicinas sino también con problemas por la falta de servicios, como el agua o la luz.

“Nuestro compromiso es que todas nuestras unidades médicas estén en óptimas condiciones y cualquier deficiencia en instalación como falta de agua o de servicio lo pueden reportar directamente en el 9 y 10 Hidalgo en la delegación estatal”.