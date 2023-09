Responde Naif a Arnulfo: Paro de labores se transformó en algo político

Por José Gregorio Aguilar

Luego de que el secretario general de la Sección 30 del SNTE Arnulfo Rodríguez Treviño cuestionara la ausencia del profesor Naif José Hamscho Ibarra y su falta de apoyo al paro de labores, este último respondió que le apuesta al diálogo y a la concertación y no a la huelga ni a la suspensión de clases para exigir que se cumpla un capricho.

“Soy un convencido de privilegiar el diálogo, hoy respeto mas no comparto la idea de ir directamente a un paro ya que esto se hace cuando no hay capacidad de diálogo y como último recurso, la huelga bien instituida”.

El ex aspirante a la Sección 30 del SNTE, en un video publicado en su Facebook, da a conocer su postura sobre este movimiento, y aclara que se había mantenido respetuoso de las acciones que ha llevado a cabo el actual dirigente sindical, sin embargo, debido a que éste último lo mencionó, optó por responderle.

“No tenía la intención de declarar nada ni fijar mi postura ya que soy muy respetuoso de los tiempos y de a quien hoy le toca la representación y gestión sindical, pero el profesor Arnulfo hace una mención a mi persona, señalando que el que está trabajando en su escuela, quería estar aquí y que participó porque quería ser líder de la sección 30 y donde está; esto me impulsó a dar mi punto de vista público también”.

Destacó que el SNTE siempre debe apostarle al diálogo como el mejor camino para solucionar los problemas y obtener grandes resultados. Aseguró que el movimiento que encabeza Arnulfo, de la noche a la mañana se transformó de algo legítimo, a algo político.

“Este movimiento en menos de 24 horas se trasportó de algo legítimo como el respeto a los derechos de los trabajadores a algo político; el SNTE es muy grande y fuerte y está por encima de cualquier color, partido político gobierno, por su capacidad para el diálogo y el debate por ello se han logrado grandes conquistas”.

El profesor Naif José Hamscho opinó que no se deben atravesar las siglas del Sindicato por un interés personal o por capricho; tampoco se debe victimizar a la organización sindical.

Asimismo, dejó en claro que los estatutos del SNTE no están facultados para exigir que se muevan los miembros de un gabinete. Lo del SNTE al SNTE y lo de Gobierno al Gobierno, resumió.

“No atravesemos las siglas de nuestro sindicato por un interés personal o capricho. No victimicemos al SNTE, el SNTE es quien nos defiende, nuestros estatutos no están facultados para mover miembros de un gabinete, nuestro interés es gestionar y exigir resultados en beneficio de nuestros agremiados y mejorar prestaciones que impacten en una mejor vida para todas nuestras familias”.

Por último, dejó en claro que, “ yo no estoy actuando como muro de contención para nadie, no se porque me mencionan solo tengo una manera distinta de pensar y de actuar pero respeto la indicación de quien nos dirige y a cada uno de nuestros compañeros les he manifestado que son libres de actuar y de pensar. Apoyo al cien por ciento a nuestra organización sindical, y estoy dispuesto a aportarle lo que en la medida de mis conocimientos sirva para fortalecer el diálogo y la concertación para que nos enfoquemos a la solución de demandas y necesidades de nuestros compañeros”.