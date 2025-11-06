Registra Tamaulipas más de 11 mil juicios penales pendientes

El estado figura en el lugar 14 nacional en causas penales sin resolver, con más de once mil expedientes en trámite, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2024

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 6 de noviembre-.El Estado de Tamaulipas acumula 11,188 causas penales sin resolver, lo que lo ubica en el décimo cuarto lugar del país en rezago judicial, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El reporte, correspondiente al año 2024, muestra la carga de trabajo que enfrentan los tribunales locales en materia penal, tanto en el sistema acusatorio como en el de justicia para adolescentes.

Durante ese año ingresaron 1,581 causas penales en los juzgados de Tamaulipas, de las cuales 75 fueron tramitadas por el sistema especializado en adolescentes, lo que refleja una ligera disminución respecto al año previo.

En el mismo periodo, los tribunales de Tamaulipas dictaron 1,620 sentencias dentro del sistema penal acusatorio, con lo que se dio por concluido un número similar de procesos, incluyendo 85 casos de menores de edad en conflicto con la ley.

A pesar del número de resoluciones, el rezago judicial persiste. El censo indica que al cierre del año permanecían pendientes de resolución 11,471 asuntos, de los cuales 283 correspondían a procedimientos del sistema de justicia para adolescentes.

El INEGI detalló que los resultados del censo permiten conocer la gestión y desempeño del Poder Judicial de cada entidad federativa, aportando información estadística útil para mejorar la eficiencia y la planeación en la impartición de justicia.

El organismo señaló que el objetivo es ofrecer una radiografía del funcionamiento de los sistemas judiciales estatales, con énfasis en la capacidad de respuesta ante la demanda creciente de procesos penales y en la necesidad de reducir el rezago acumulado.