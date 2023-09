Recomendaciones para encontrar un empleo en la carrera en Ciencias de la Comunicación

Por: Carolina Gutiérrez Gallegos

Cd. Victoria, Tamaulipas.

La situación en la actualidad en la ciudad para encontrar empleo de la carrera en comunicación no ha sido la mejor en la ciudad, pues la docente Gabriela nos comenta: “Estamos en una ciudad en la que probablemente los medios de comunicación no hallan crecido tanto y eso probablemente provoque que las personas que salgan de la carrera de Ciencias de la Comunicación, enfocadas a esa línea de los medios, no tengan la oportunidad de poder desarrollarse en la línea que quieren”. Por otra parte, también nos comenta que los egresados de esta carrera también pueden optar por otras ramas, ya que la carrera de Comunicación es tan amplia que se puede trabajar en una empresa con relaciones públicas o redes sociales. Un punto importante que mencionó es que a veces nos cerramos a simplemente trabajar en una línea y no vemos lo que hay a nuestro alrededor.

Por lo anterior, la siguiente pregunta fue encaminada a que limitantes pueden influir en el encontrar un empleo, a lo que ella respondió: “La limitante más grande es no creer en nosotros mismos”.

Nos mencionaba como ejemplo alumnos que son extremadamente talentosos y buenos en lo que hacen, pero lamentablemente se detienen por no creer en sí mismos, pues ella considera que la capacidad y el talento lo tienen.

Por otro lado, ella comentaba que una de las grandes oportunidades que los alumnos tienen es cuando se realizan las prácticas profesionales y el servicio social, y es ahí cuando el alumno toma experiencia para alguna oportunidad de trabajo que se presente, ya tenga la pauta para saber por qué camino dirigirse.

El punto más importante de esta entrevista son las recomendaciones que ella daría para encontrar un empleo en la carrera de Ciencias de la Comunicación y nos comenta: “Nunca rendirse, siempre tener la mente abierta y siempre pensar y creer en tus conocimientos”. Además de ello, también nos mencionó que si en algún momento se cierran las puertas no hacerte menos ya que también existe la posibilidad de generar tu propia fuente de empleo.