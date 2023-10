PRI Tampico apoya a Chucho Nader para el Senado

Por José Gregorio Aguilar

Porque es un excelente gestor, empresario exitoso y un gobernante de resultados, el PRI municipal de Tampico apoya a Jesús Nader como aspirante a la Senaduría por Tamaulipas.

Arturo Núñez Ruíz, dijo que al priismo de ese municipio le gustaría ver al actual presidente municipal de Tampico en la boleta electoral del 2024

El líder del PRI no desestimó a sus correligionarios priistas, que pudiesen encabezar los espacios tanto a las diputaciones locales, federales y como al propio Senado, pero admitió que Nader puede ser un candidato competitivo porque está bien posicionado y eso se debe aprovechar.

“Claro que tenemos correligionarios, compañeros del partido que pudiesen encabezar los espacios, tenemos grandes priistas porque hay gente que hizo bien las cosas y está bien posicionados, pero habría que hacer la medición y en base a eso tomar la mejor decisión”.

Por lo que reiteró: “Chucho Nader sería un excelente candidato y sería muy bueno tenerlo en la boleta electoral porque nos permitiría a todos nosotros poder aprovechar ese posicionamiento y eso es lo que queremos hacer, sería un buen candidato y claro que nos gustaría verlo en la boleta electoral 2024”.

Explicó que los electores, la gente al final lo que le importa es ver los resultados que diste, en este caso, en materia de servicios públicos donde Jesús Nader hizo y sigue haciendo un buen trabajo.

“El tema a final de cuentas es un tema partidista, a final de cuentas la gente realmente lo que ve es el resultado que diste, que tengas una luminaria, que este pavimentado, que pase la basura…pero en Tampico tenemos un buen resultado de servicios públicos y eso hay que aprovecharlo y Chucho sería un buen candidato a diputado federal o al propio Senado de la República”.

En este punto, Arturo Núñez consideró que la relación que Nader tenga con los Cabeza de Vaca no debe influir en la selección del candidato, ya que, insistió, al presidente municipal de Tampico se le debe juzgar por sus actos y por los resultados que dio.

“A cada quien se le debe juzgar por sus propios actos, por ejemplo en el caso de nosotros perdimos elecciones porque no se pudo trasmitir de manera correcta los resultados y la gente sintió o vio que no estábamos cercanos a ellos o no teníamos buenos candidatos, a le gente se le juzga por sus resultados no por sus amistades o por algo más, tiene que juzgarse por lo que el realmente ha hecho”.