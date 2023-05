Presentan queja ante CODETH por agua puerca que suministra Comapa

[ssba]

Por José Gregorio Aguilar

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) Alfredo Vanzinni presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODETH) en contra del alcalde Eduardo Gattás Báez y quien resulte responsable por suministrar agua turbia sucia y de mala calidad desde hace casi 15 días.

Argumentó que el derecho al agua potable y saneamiento es algo que protege la Constitución y la CNDH; aparte, existe una Norma Oficial Mexicana (NOM) que no se está cumpliendo.

Dicha NOM establece que el nivel de turbiedad que debe tener el agua potable es de máximo 3, sin embargo, hace 6 días, la Comapa publicó en sus redes sociales que el nivel de turbiedad estaba en 95

“Acaba de publicar la Comapa en sus redes sociales el 24 de mayo el nivel de turbiedad estaba en 95; es increíble, de cero a 100 está casi en el nivel más alto de sucio y de turbio el líquido”.

Ante la molestia generalizada y las manifestaciones por esa agua puerca que sigue llegando a los hogares victorenses, la Comapa empezó a informar sobre el grado de turbiedad con que sale el vital líquido pero, tramposamente, ya no publica los niveles de turbiedad porque no les conviene y cayeron en la opacidad.

“Ahorita ya, en las mismas redes sociales están publicando según esto el agua más clara pero la verdad es que ya no nos informan el nivel, simplemente ponen la jarrita de vidrio sin el nivel porque, porque están siendo opacos, como se dieron cuenta que reaccionamos que reaccionó la ciudadanía y que nos pusimos a investigar y descubrimos que ese nivel de 95 que nos están presentando es demasiado sucia el agua, ahora ya no ponen los niveles”.

Como dirigente de un partido político y como ciudadano, Alfredo Vanzinni hizo un llamado al alcalde Gattás y a Comapa para que no escondan la información “si el trabajo que están haciendo es deficiente, si el trabajo que están haciendo no lo están haciendo adecuadamente de perdido queremos saber la verdad y que no lo oculten”.

Destacó que diariamente los victorenses se quejan de esa agua puerca y lo comentan entre familiares y amigos. “Nos quejamos con los vecinos de recibir agua puerca hay que decirlo como es, de esa agua puerca que está saliendo de las llaves sin embargo no podemos quedarnos en eso, tenemos que pasar a la acción”.

Por tal motivo, el PAN en Victoria recurrió a las instituciones encargadas de velar y defender los derechos de los mexicanos, en este caso de los victorenses, para que hagan lo propio y exijan que el alcalde Gattás rinda cuentas y dé a conocer los niveles reales de turbiedad que tiene el agua de las llaves.

“Ayer me presenté a la primera Visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a interponer una queja formal para que ellos como autoridad o como quien vigila los derechos que tenemos y el derecho al agua potable y saneamiento que tenemos todos los mexicanos y en este caso los victorenses, le pidan cuentas al alcalde, revisen los niveles de turbiedad que no los cumple; esto no es grilla ni es política, es una realidad”.