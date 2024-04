Preparan diputados elección del nuevo Auditor Superior: Úrsula Salazar

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 16 de abril.-

La elección de un nuevo Auditor Superior del Estado podría darse antes de que termine la actual legislatura, que termina su periodo en septiembre próximo, de tal manera que el nombramiento quedaría firme si Morena logra el apoyo de diputados del PAN y del PRI, dijo la diputada Úrsula Salazar Mojica.

En entrevista advirtió que si los diputados de oposición hacen conciencia podrían votar a favor de realizar el nombramiento, ya que por ahora, Francisco Noriega ocupa el puesto como Auditor interino.

Señaló que no necesariamente Morena tiene que contar con la mayoría calificada para obtener los votos necesarios y nombrar a un nuevo titular de la Auditoría.

“Yo estoy a favor de esa conciencia que debemos tener cada diputado y no es porque Úrsula tenga o no una mayoría, la mayoría la debe tenerla el pueblo de Tamaulipas, yo creo que eso es lo primero y no hay otra justificación”, expuso.

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso dijo que, en ese sentido, cada legislador debe analizar su conciencia a la hora de emitir un voto el pleno, ya que de esa manera podría llegar a acuerdos.

Insistió “es la conciencia que cada diputado debe tener a la hora de aplanar una tecla y votar a favor o en contra, siempre buscando el beneficio de quien es el patrón, que es el pueblo de Tamaulipas”.

Salazar Mojica indicó que en las próximas sesiones buscarán acuerdos que permitan establecer la convocatoria y sacar adelante la elección para un sustituto definitivo en la Auditoría Superior del Estado por un periodo de siete años.

La diputada de Morena consideró que hay posibilidades de lograr sacar asuntos relevantes en lo que queda de la legislatura y a pesar de las diferencias partidistas que se ahondan en el actual proceso electoral.