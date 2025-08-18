Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.-Después de que el gobierno estatal confirmó que realizará “ajustes” de personal para funcionar “con lo básico”, el diputado local, Víctor García Fuentes, de Morena, manifestó su preocupación por el recorte de personal en diversas secretarías del Gobierno de Tamaulipas.

El 8 de julio, los diputados locales aprobaron una iniciativa para reestructurar la administración estatal, lo que significa reducción de los Institutos, eliminación de compensaciones, ajuste de presupuesto y despido de personal.

En este contexto, García Fuentes señaló que sería lamentable que esta reforma, la cual votó a favor, redunde en afectaciones a la plantilla laboral y salarios en la Secretaría de Salud.

El diputado morenista expresó que el plan podría tener consecuencias negativas, particularmente en la prestación de servicios públicos esenciales, como los del sistema de salud, que ya enfrenta presiones estructurales.

El legislador hizo un llamado a las autoridades estatales para reconsiderar cualquier medida que implique despidos o afectaciones al ingreso de trabajadores públicos, insistiendo en que “hay otras formas de optimizar el gasto sin lastimar al recurso humano”.

García Fuentes recordó que muchos de los empleados que podrían resultar afectados han sostenido el funcionamiento de las instituciones en condiciones difíciles, especialmente durante la pandemia, y advirtió que desincentivar su labor sería un retroceso.