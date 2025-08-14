Plataformas de transporte como Didi deberán cumplir con revista mecánica en 2026

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

A partir del próximo año, los vehículos que operan bajo plataformas digitales como Didi estarán obligados a someterse a revista mecánica, según lo confirmó Armando Núñez Montelongo, subsecretario del Transporte en Tamaulipas.

“Para el año que entra también se les va a exigir, obviamente, la revista mecánica”, declaró el funcionario, señalando que hasta ahora las empresas se habían comprometido a realizar estos controles por cuenta propia, sin entregar reportes formales al gobierno.

Actualmente, el proceso de regulación se encuentra en una etapa inicial, centrada en el registro de operadores y la identificación oficial, similar al tarjetón que portan los microbuseros. Núñez Montelongo subrayó que el objetivo es brindar certeza a los usuarios sobre quién los transporta.

“Que la gente tenga la certeza que quien me lleva, quien dice ser, es el que me lleva”, enfatizó.

El subsecretario también reconoció que muchas unidades ya no cumplen con el perfil de transporte ejecutivo, utilizando vehículos particulares sin distinción, lo que exige una intervención más firme del Estado.

Se estima que hay alrededor de 12 mil operadores en todo el estado, aunque la cifra varía por la flexibilidad de horarios que permite este tipo de servicio. La invitación oficial es clara: regularizarse y registrarse.