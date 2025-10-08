Pide diputado evitar rumores sobre hechos de inseguridad en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de octubre.- El diputado Marco Gallegos Galván, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Reinserción Social del Congreso de Tamaulipas, pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por versiones falsas sobre hechos de violencia que circulan en redes sociales.

El legislador advirtió que en plataformas digitales suelen publicarse mensajes y videos de dudosa procedencia que provocan alarma innecesaria y distorsionan la percepción de la seguridad en la entidad.

Explicó que muchas de las publicaciones que se comparten en grupos o chats terminan siendo rumores sin sustento, y que en varios casos las autoridades deben desmentirlos posteriormente.

Por ello, exhortó a los tamaulipecos a informarse únicamente a través de fuentes oficiales, como la Vocería de Seguridad Pública, encargada de emitir datos verificados y actualizados sobre los hechos que ocurren en el estado.

Gallegos Galván subrayó que las investigaciones en materia de seguridad deben mantenerse con el sigilo necesario para no entorpecer el trabajo de las autoridades, las cuales informan a la ciudadanía una vez que los datos son confirmados.

Agregó que las mesas de seguridad representan un espacio útil para conocer la información real, ya que en ellas participan dependencias estatales y federales con coordinación directa.

Finalmente, el diputado insistió en que fortalecer la comunicación institucional es esencial para evitar rumores y mantener a la población al tanto de la situación de seguridad en Tamaulipas.