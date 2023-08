Pese a diferencias, se conserva la unidad entre diputados de Morena

Por José Gregorio Aguilar

La coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso local, Úrsula Patricia Salazar Mojica, afirmó que entre los diputados del partido guinda se mantiene la unidad y que las diferencias ideológicas que hay en torno al proceso interno rumbo a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, no los separa ni divide.

“En nuestro partido prevalece la democracia porque así no los ha inculcado nuestro el líder moral, el presidente López Obrador. el proceso interno que vive el partido no ha influido en el trabajo legislativo, no hay desgastes, hay mucho respeto de pensamiento e ideología de cada uno de los compañeros por sus corcholatas, hay pluralidad, es parte de la madurez política y creo que dentro del grupo parlamentario existe”.

Insistió en que pese a esas diferencias ideológicas dentro de Morena por el proceso interno la legisladora sostuvo que entre sus compañeros de bancada se conservar la unidad para llegar fortalecidos a las elecciones.

En este sentido, hizo un llamado a todos los militantes del movimiento y a todos los simpatizantes, pero sobre todo a quienes participan en esta contienda interna para que hagan una reflexión y sigan trabajando todos en unidad.

Afirmó que la postura del grupo parlamentario de Morena es de mucho respeto al tiempo que se mostró segura de que el proceso interno que están viviendo en Morena, donde se habrá de elegir a quien dé continuidad a la 4T, es de mucha madurez política; aseguró que en el Partido ha prevalecido la democracia

“Y así no los ha inculcado el líder moral, el presidente López Obrador desde que nació Morena. Dentro de la bancada de Morena, hay respeto al pensamiento e ideología de los compañeros por cada una de sus corcholata, hay pluralidad…aparte, el proceso interno no ha influido en el trabajo legislativo, eso ha quedado visto, tuvimos la sesión extraordinaria y todos trabajamos en unidad bajo la directriz que siempre debe ser el bienestar del pueblo de Tamaulipas, al haber trabajado y analizado la ley de Educación, lo hicimos de manera unida y plural”.