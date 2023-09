Padres de Familia en contra de la suspensión de clases

Por José Gregorio Aguilar

Los padres de familia están en contra de la suspensión de clases a la que ha convocado la Sección 30 para presionar a la Secretaría de Educación del Estado (SET) para que cumpla con los caprichos de su dirigente, Arnulfo Rodríguez Treviño.

Ante todo, se reconoce el derecho que tienen los maestros de manifestarse para pedir el cumplimiento a sus demandas laborales pero se cuestiona que para hacer valer sus derechos estén afectando el derecho que tienen los niños de recibir educación opinó el presidente de la sociedad estatal de maestros y padres de familia, Miguel Tovar Tapia.

Según dijo, detrás de este movimiento, y de otras decisiones que van encaminadas a la confrontación y el choque, está el secretario particular de Arnulfo Rodríguez, es decir, Ulises Ruiz, a quien calificó como un cáncer que necesita ser extirpado porque solo está entorpeciendo la relación que debe haber entre la Secretaría y el sindicato.

“El secretario general de la Sección 30 tiene un gran cáncer que no ha podido extirpar, es su secretario particular que es el que mueve los hilos de todo esto para beneficio de un pequeño grupo y los maestros que tienen buena fe al maestro Arnulfo lo apoyan y lo siguen pero mientras el secretario no extirpe ese cáncer definitivamente no habrá diálogo”.

Y agregó: “y al no dar preferencia al diálogo ni presentar propuestas ni soluciones y hacerlo de esta manera los niños están perdiendo. Por fortuna el 50 por ciento de escuelas sí están abiertas ofreciendo el servicio educativo, maestros conscientes de su gran compromiso con la sociedad están atendiendo a los alumnos, de una u otra forma.

Tovar Tapia dijo además que Arnulfo Rodríguez Treviño está perdiendo credibilidad ante maestros y padres de familia después de que un día dice que hay entendimiento y diálogo con las autoridades educativas y que se ha logrado avanzar en el cumplimiento de las demandas laborales pero de la noche a la mañana, dice todo lo contrario y convoca a paro de labores a todos los maestros.

“Recordemos que durante el cumpleaños de Arnulfo él declaró públicamente que ya tenía entendimiento cordial con la autoridad educativa local y manifestó frente a todo mundo que se estaban atendiendo las demandas pendientes y ahora, de la noche a la mañana dice todo lo contrario”.

En este mismo orden de ideas, Tovar Tapia acusó que Arnulfo ha sido incongruente, que cambia su discurso de un día para otro y citó como ejemplo las declaraciones que dio en contra de los libros de texto gratuito; declaraciones que cambió radicalmente unos días después.

“A inicio del mes de agosto declaró estar en contra de los textos y a los tres días manifestó estar a favor, primero su posición fue en contra y posteriormente a favor, entonces cual es el indicativo con estos dos ejemplos que se ponen, pues que no se puede confiar en el maestro Arnulfo o en las personas cercanas a él”.