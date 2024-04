No hay piso parejo en esta contienda electoral: Andrea García.

[ssba]

Por José Gregorio Aguilar

La candidata de Movimiento Ciudadano (MC) al Senado de la República, Andrea García afirmó que en esta contienda electoral no hay piso parejo y aunque se siente en desventaja sí se considera una competencia para el resto de los candidatos.

Aseguró que como candidata, y en alusión a sus adversarios, está peleando con presupuesto federal, estatal y local pero aun así, subrayó, la falta de recursos no detendrá sus recorridos de campaña

«Pues no hay piso parejo estoy peleando con presupuesto federal, con presupuesto estatal con presupuesto local. Un senador con licencia, una que acaba de renunciar, una ex alcaldesa, un ex gobernador pues imagínate pero yo no estoy aquí por fuero, no estoy aquí por presupuesto estoy por ideales y si quiero hacer un cambio».

En rueda de prensa, la ex senadora del PAN del 2015 al 2018, criticó que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de desigualdad donde otros candidatos gastan a manos llenas un recurso que bien podría aplicarse en programas sociales, de educación o de salud que tanta falta hacen en el Estado.

«Si te fijas del presupuesto gastado, los que van arriba es el Verde que ha gastado 13 millones, yo he gastado el 2 por ciento, yo y mi compañero pero yo no sé porque tienen así al Estado y gastar esas cantidades en una campaña porque ese dinero debería estar invertido en educación, en hospitales, entonces yo estoy haciendo lo que puedo con el presupuesto casi nada que nos dieron a los partidos».

Y reiteró que, aún y con muy pocos recursos, en este más de mes y medio de campaña ha recorrido ya 20 municipios y caminado más de 6 mil kilómetros «yo creo que soy la candidata que más ha caminado creo que llevo más de 6 mil kilómetros y he dobleteado, a Matamoros he ido tres veces a Reynosa también he ido tres veces».

La hija de Juan García Guerrero, empresario y ex panista perseguido político de Cabeza de Vaca y quién estuvo preso gracias al ex gobernador, se abstuvo de opinar sobre el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le revocó la candidatura plurinominal a este último.

«Mira de Cabeza de Vaca si no tienes nada bueno que decir mejor no digas nada, ustedes saben la historia yo siempre he dicho que lo bueno y malo aquí en esta vida se paga entonces yo soy respetuosa de las leyes y si por algo no lo dejan ser, es por algo».

En este sentido, criticó la alianza electoral que con el pretexto de derrotar a Morena en las elecciones han hecho el PAN y el PRI porque, dijo, se trata de las mismas familias que se han apoderado del Estado.

«Mira algo que siempre he dicho, aliarse con el PRI, algo que yo, desde el 2004 que empecé mi primera campaña era esa forma de que solo las mismas familias eso que se aliaran»