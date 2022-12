Necesario que los padres de familia participen en reforzamiento escolar de sus hijos en vacaciones

Por José Gregorio Aguilar

El presidente estatal de la Sociedad de Maestros y Padres de Familia en Tamaulipas, Miguel Ángel Tovar Tapia, hizo un llamado a los papás de los alumnos para que en estas vacaciones decembrinas, se apliquen en el reforzamiento escolar de sus hijos.

Enfático, aseguró que la participación de los padres de familia es fundamental en la tarea que tienen enfrente los maestros y las autoridades educativas, por lo que sugirió que ciertos días de este periodo vacacional de fin de año dediquen un tiempo para repasar los contenidos educativos de los alumnos.

“Esperemos que en este periodo de vacaciones los padres de familia se apliquen en reforzamiento de lo que llevamos hasta este momento lo que es primer trimestre y en ese aspecto ser muy enfático, el respaldo de los papás es fundamental para nosotros los maestros sacar adelante esta tarea”.

Como ya lo ha manifestado con anterioridad, Tovar Tapia dijo que en estos dos años de pandemia se generó un considerable rezago académico lo cual es grave si se toma en cuenta que antes de esta contingencia sanitaria los alumnos presentaban bajo rendimiento en ciertas materias como comprensión lectora y matemáticas.

Por último, recordó que además del rezago académico, otro de los problemas que preocupan a las autoridades escolares es la deserción ya que a cuatro meses del regreso presencial a la escuela aún no se sabe cómo lograr que los niños regresen a clases.

“Pero también la colaboración y participación de los padres de familia es clave para no solo contrarrestar no solo el rezago académico sino al deserción escolar que se dio en estos dos años; muchos alumnos, como ya lo hemos dicho, ya no se inscribieron en las escuelas”.